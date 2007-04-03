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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1960196119621963

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:07

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:локальний перехай, чи відкат в р-н 10,8к?

20k

може 6k? :mrgreen:
питання ставив по локальних рівнях ...
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 02:19

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:локальний перехай, чи відкат в р-н 10,8к?

20k

може 6k? :mrgreen:
питання ставив по локальних рівнях ...

Тезер та інші стейбли друкують ударними темпами, як в 2017 році. Ще місяць назад було 10 млрд штук, а вже майже 12 млрд. Фантазії про 6к треба поки що забути, бо гроші від ФРС та інших центробанків ллються рікою не в реальні сектори, а у фінансові пузирі. Здорового глузду у крипті ніколи не було.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:48

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:може 6k? :mrgreen:
питання ставив по локальних рівнях ...

Тезер та інші стейбли друкують ударними темпами, як в 2017 році. Ще місяць назад було 10 млрд штук, а вже майже 12 млрд. Фантазії про 6к треба поки що забути, бо гроші від ФРС та інших центробанків ллються рікою не в реальні сектори, а у фінансові пузирі. Здорового глузду у крипті ніколи не було.

нехай друкують, то таке, один хороший чих на фонді і цей весь високоризиковий хлам може повторити долю 12 березня, ... 9,2к-7,8к-6к наче ж нормально для високоволатильного діда? чи на осінь 4,2к чим не варіант?

зараз висококапові защекоїни зупинилися,йде переливанння і пампи в дрібнокапових, а ти взагалі не сприймаєш можливу дистрибуцію, зараз 100% впевнений в акумуляції?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:37

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:може 6k? :mrgreen:
питання ставив по локальних рівнях ...

Тезер та інші стейбли друкують ударними темпами, як в 2017 році. Ще місяць назад було 10 млрд штук, а вже майже 12 млрд. Фантазії про 6к треба поки що забути, бо гроші від ФРС та інших центробанків ллються рікою не в реальні сектори, а у фінансові пузирі. Здорового глузду у крипті ніколи не було.

нехай друкують, то таке, один хороший чих на фонді і цей весь високоризиковий хлам може повторити долю 12 березня, ... 9,2к-7,8к-6к наче ж нормально для високоволатильного діда? чи на осінь 4,2к чим не варіант?


Марні сподівання, фонда американська накачується зі станку ФРС, а ці гроші потім переливаються в т.ч. в Тезер та інші бульби, типу золота, срібла і т.д. - і цей процес розтягнутий на десятиліття.

До того ж біток отримав потужний психологічний фактор - усі хто купують нижче 10к, потім зможуть його продати вище 10к. Тобто страху, що біток більше не буде коштувати вже ніколи 10к більше немає, стратегія HODL для бітка тепер залізобетонна.

Чекаємо нових рівнів на шляху до 20к, і там вже відкриються можливості для скальпінгу.
Про $4,2к за біток вже можна забути, поки технологія актуальна.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А кто проходил верификацию на Binance c обычным паспортом книжкой? Принимают они такой документ или надо ID -карту?
jerua
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:35

  jerua написав:А кто проходил верификацию на Binance c обычным паспортом книжкой? Принимают они такой документ или надо ID -карту?

Я загран тулил.
Вы сначала научитесь рожи корчить в мабилу на правильном расстоянии. А то, то открой рот, то закрой, то глаза, то ближе, то дальше -- ну никак селфи не выходило :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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