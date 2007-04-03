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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 сер, 2020 01:07
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
локальний перехай, чи відкат в р-н 10,8к?
20k
може 6k?
питання ставив по локальних рівнях ...
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Додано: Пон 10 сер, 2020 02:19
TylerTruman_ написав: Zebra написав: TylerTruman_ написав:
локальний перехай, чи відкат в р-н 10,8к?
20k
може 6k?
питання ставив по локальних рівнях ...
Тезер та інші стейбли друкують ударними темпами, як в 2017 році. Ще місяць назад було 10 млрд штук, а вже майже 12 млрд. Фантазії про 6к треба поки що забути, бо гроші від ФРС та інших центробанків ллються рікою не в реальні сектори, а у фінансові пузирі. Здорового глузду у крипті ніколи не було.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 14:48
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
може 6k?
питання ставив по локальних рівнях ...
Тезер та інші стейбли друкують ударними темпами, як в 2017 році. Ще місяць назад було 10 млрд штук, а вже майже 12 млрд. Фантазії про 6к треба поки що забути, бо гроші від ФРС та інших центробанків ллються рікою не в реальні сектори, а у фінансові пузирі. Здорового глузду у крипті ніколи не було.
нехай друкують, то таке, один хороший чих на фонді і цей весь високоризиковий хлам може повторити долю 12 березня, ... 9,2к-7,8к-6к наче ж нормально для високоволатильного діда? чи на осінь 4,2к чим не варіант?
зараз висококапові защекоїни зупинилися,йде переливанння і пампи в дрібнокапових, а ти взагалі не сприймаєш можливу дистрибуцію, зараз 100% впевнений в акумуляції?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 15:37
TylerTruman_ написав: Zebra написав: TylerTruman_ написав:
може 6k?
питання ставив по локальних рівнях ...
Тезер та інші стейбли друкують ударними темпами, як в 2017 році. Ще місяць назад було 10 млрд штук, а вже майже 12 млрд. Фантазії про 6к треба поки що забути, бо гроші від ФРС та інших центробанків ллються рікою не в реальні сектори, а у фінансові пузирі. Здорового глузду у крипті ніколи не було.
нехай друкують, то таке, один хороший чих на фонді і цей весь високоризиковий хлам може повторити долю 12 березня, ... 9,2к-7,8к-6к наче ж нормально для високоволатильного діда? чи на осінь 4,2к чим не варіант?
Марні сподівання, фонда американська накачується зі станку ФРС, а ці гроші потім переливаються в т.ч. в Тезер та інші бульби, типу золота, срібла і т.д. - і цей процес розтягнутий на десятиліття.
До того ж біток отримав потужний психологічний фактор - усі хто купують нижче 10к, потім зможуть його продати вище 10к. Тобто страху, що біток більше не буде коштувати вже ніколи 10к більше немає, стратегія HODL для бітка тепер залізобетонна.
Чекаємо нових рівнів на шляху до 20к, і там вже відкриються можливості для скальпінгу.
Про $4,2к за біток вже можна забути, поки технологія актуальна.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:26
А кто проходил верификацию на Binance c обычным паспортом книжкой? Принимают они такой документ или надо ID -карту?
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jerua
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Додано: Вів 11 сер, 2020 10:35
jerua написав:
А кто проходил верификацию на Binance c обычным паспортом книжкой? Принимают они такой документ или надо ID -карту?
Я загран тулил.
Вы сначала научитесь рожи корчить в мабилу на правильном расстоянии. А то, то открой рот, то закрой, то глаза, то ближе, то дальше -- ну никак селфи не выходило
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 11 сер, 2020 11:47
MACD на денному ТФ малює спрятливу картину для ведмедів шатнути діда?
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TylerTruman_
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Додано: Вів 11 сер, 2020 15:26
Да пора уже всему сделать "я твой дом труба шатал" Золото уже пошло..на полноценную нормальную коррекцию,а не как здесь-пять месяцев роста с флетом и пятиминутными сквизами.Ждем акции с экстремума,за ним криптогауно и полноценный кризис осенью со всеми вытекающими "плюшками" и поражение Трампа в ноябре на выборах.
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osafly
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Додано: Вів 11 сер, 2020 16:11
osafly написав:
Да пора уже всему сделать "я твой дом труба шатал" Золото уже пошло..на полноценную нормальную коррекцию,а не как здесь-пять месяцев роста с флетом и пятиминутными сквизами.Ждем акции с экстремума,за ним криптогауно и полноценный кризис осенью со всеми вытекающими "плюшками" и поражение Трампа в ноябре на выборах.
золоту на 1,6к норм буде корекція?
а цифрове 10,8-9,2-...
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TylerTruman_
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Додано: Вів 11 сер, 2020 16:45
Я закрылся. 30% профита, мне кажется, достаточно. Нельзя быть слишком жадным.
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airmax78
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