Батька обрубил инет в Белоруссии.
И как теперь криптоманам там жить?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 17:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Батька обрубил инет в Белоруссии.
И как теперь криптоманам там жить?
Додано: Вів 11 сер, 2020 18:52
Очень разумное решение.Некоторые здесь держат до усрач-ки,радуясь виртуальному кратковременному богатству,которое как снег,растворяется за один десятиминутный сквиз.А воли продать,потом уже нет...Жалко отдавать за бесценок то,что стоило пару дней назад % на 30 дороже.В итоге-удар по психике,нервные срывы,галлюцинации и неизлечимый идиотизм в конечном счете
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:35
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