airmax78 написав:Я закрылся. 30% профита, мне кажется, достаточно. Нельзя быть слишком жадным.
Очень разумное решение.Некоторые здесь держат до усрач-ки,радуясь виртуальному кратковременному богатству,которое как снег,растворяется за один десятиминутный сквиз.А воли продать,потом уже нет...Жалко отдавать за бесценок то,что стоило пару дней назад % на 30 дороже.В итоге-удар по психике,нервные срывы,галлюцинации и неизлечимый идиотизм в конечном счете
airmax78 На яких рівнях плануєте відкупляти? Я частинку скинув по 12+. На мою думку, коли переважна більшість хомяків повірить, що час зливатися по 10+, рульові цього бенкету добре закупляться і за одну ніч рвануть на 20 і там буде перша зупинка.
sportmercedes написав:airmax78 На яких рівнях плануєте відкупляти? Я частинку скинув по 12+. На мою думку, коли переважна більшість хомяків повірить, що час зливатися по 10+, рульові цього бенкету добре закупляться і за одну ніч рвануть на 20 і там буде перша зупинка.