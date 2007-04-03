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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1961196219631964

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Батька обрубил инет в Белоруссии.
И как теперь криптоманам там жить?
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:52

  airmax78 написав:Я закрылся. 30% профита, мне кажется, достаточно. Нельзя быть слишком жадным.


Очень разумное решение.Некоторые здесь держат до усрач-ки,радуясь виртуальному кратковременному богатству,которое как снег,растворяется за один десятиминутный сквиз.А воли продать,потом уже нет...Жалко отдавать за бесценок то,что стоило пару дней назад % на 30 дороже.В итоге-удар по психике,нервные срывы,галлюцинации и неизлечимый идиотизм в конечном счете :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:35

  Чукча2 написав:Батька обрубил инет в Белоруссии.
И как теперь криптоманам там жить?

У настоящих криптоманьяков давно тарелка с зашифрованным дуплексным каналом на спутник, хотя бацька это тоже запретил :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:24

airmax78
На яких рівнях плануєте відкупляти?
Я частинку скинув по 12+.
На мою думку, коли переважна більшість хомяків повірить, що час зливатися по 10+, рульові цього бенкету добре закупляться і за одну ніч рвануть на 20 і там буде перша зупинка.
sportmercedes
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:39

Так и нет ответа.
Как жить криптоманам без инета?

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Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:56

  sportmercedes написав:airmax78
На яких рівнях плануєте відкупляти?
Я частинку скинув по 12+.
На мою думку, коли переважна більшість хомяків повірить, що час зливатися по 10+, рульові цього бенкету добре закупляться і за одну ніч рвануть на 20 і там буде перша зупинка.

9000, 8000, 6500 Верю Тайлеру Труману.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Повторный шорт 10 эфира по 389
Zebra
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