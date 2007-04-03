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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:25
osafly написав: Zebra написав:
Фонда уже не завалится. Ее подкачали с печатного станка и еще обещают, она дальше поедет. Достается и биткоину и эфиру.
Ну да,она будет рости вечно...Пока не пробьет потолок или не вытечет из компьютера графиком...Рост уже по сути состоялся и находится уже в завершающей фазе..На осень,я бы губу не расскатывал.Или ближайший месяц от силы,или хаев в этом году уже не будет после сентября,так точно..
По фонде, все кто уже могли обосрались в марте, а кто поближе к печатному станку выкупили весь пролив фонды и укрепили свои позиции. Сработала известная аксиома, что богатые (белые) стали еще богаче, а бедные (негры) еще беднее
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:49
TylerTruman_ написав: airmax78 написав: sportmercedes написав:airmax78
На яких рівнях плануєте відкупляти?
Я частинку скинув по 12+.
На мою думку, коли переважна більшість хомяків повірить, що час зливатися по 10+, рульові цього бенкету добре закупляться і за одну ніч рвануть на 20 і там буде перша зупинка.
9000, 8000, 6500 Верю Тайлеру Труману.
14-16-20к ... Зебрі не дарма усцикотно в шортах сидіти
Как у вас все стремительно меняется.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 20:39
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
9000, 8000, 6500 Верю Тайлеру Труману.
14-16-20к ... Зебрі не дарма усцикотно в шортах сидіти
Как у вас все стремительно меняется
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не в куRсі, на цьому тижні без змін, якби
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 20:53
Zebra написав: osafly написав: Zebra написав:
Фонда уже не завалится. Ее подкачали с печатного станка и еще обещают, она дальше поедет. Достается и биткоину и эфиру.
Ну да,она будет рости вечно...Пока не пробьет потолок или не вытечет из компьютера графиком...Рост уже по сути состоялся и находится уже в завершающей фазе..На осень,я бы губу не расскатывал.Или ближайший месяц от силы,или хаев в этом году уже не будет после сентября,так точно..
По фонде, все кто уже могли обосрались в марте
, а кто поближе к печатному станку выкупили весь пролив фонды и укрепили свои позиции. Сработала известная аксиома, что богатые (белые) стали еще богаче, а бедные (негры) еще беднее
а на крипті як?
тут в топіку із бичками фактично ніяк було, і ти згадай, як у нас вийшо => мені перезаходів потрібно було наробити по 6к із копійками, бо стопився, а ти типу круче відкривався нижче 6к, але очкував, по суті навіть при намірі заходу в ринок не змогли затаритися по солодких цінах, ... але ж є пацики, які ловили по 4,2-4,4к, і об'єми пройшли в той день величезні
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 21:38
TylerTruman_ написав:
а на крипті як?
тут в топіку із бичками фактично ніяк було, і ти згадай, як у нас вийшо => мені перезаходів потрібно було наробити по 6к із копійками, бо стопився, а ти типу круче відкривався нижче 6к, але очкував, по суті навіть при намірі заходу в ринок не змогли затаритися по солодких цінах, ... але ж є пацики, які ловили по 4,2-4,4к, і об'єми пройшли в той день величезні
Я не інвестую. Тільки скальпінг.
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 21:47
$480 можна по эфіру спробувати шорт, бо це 2х від зони накопичення на $240 і стрімкого зростання. Багато хто захоче зафіксувати перші ікси, і на всіх оленів може не вистачити.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 14:00
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
а на крипті як?
тут в топіку із бичками фактично ніяк було, і ти згадай, як у нас вийшо => мені перезаходів потрібно було наробити по 6к із копійками, бо стопився, а ти типу круче відкривався нижче 6к, але очкував, по суті навіть при намірі заходу в ринок не змогли затаритися по солодких цінах, ... але ж є пацики, які ловили по 4,2-4,4к, і об'єми пройшли в той день величезні
Я не інвестую
. Тільки скальпінг
.
я не писав про інвестування, якби, ... а на рахунок скальпінку, то очевидно ж, що з того моменту, якщо в основному скальпити, то до сьогодні дуже круто вийшло би на профіт в дідові, ... і по тодішнім твоїм входам-фіксаціям видно було (як і по нинішнім шортам), що то ніякий не скальпінг, а скоріше очкування качеліста, скальпінг - коротка інтрадейна операція
п.с. суть була про те, що ти з насмішкою пишеш про фондовий, і щось там про негрів, а по факту сам же був шуганий в березні
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Додано: Нед 16 сер, 2020 14:03
в р-н 11,2к йдемо зараз?
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