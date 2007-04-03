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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 сер, 2020 22:30
Востаннє редагувалось andrein
в Нед 16 сер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 22:46
Кстати, есть инфо, что вчера Бинанс ломанули на 100 млн.долл. ( в битках).
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andrein
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