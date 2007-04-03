Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 сер, 2020 22:30
Закопали уже под деревом DeFi 6 млрд сольдо.
Востаннє редагувалось
andrein
в Нед 16 сер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
andrein
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Додано: Нед 16 сер, 2020 22:46
Кстати, есть инфо, что вчера Бинанс ломанули на 100 млн.долл. ( в битках).
andrein
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Додано: Пон 17 сер, 2020 14:03
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
в р-н 11,2к йдемо зараз?
20к
Л - логіка, питання було про локальний рух, ціна зажата зараз 11,2-12к
п.с. перелив із бутеріума в кєшу? справжній біткоїн туземун?
TylerTruman_
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Додано: Пон 17 сер, 2020 20:35
TylerTruman_ написав: Zebra написав: TylerTruman_ написав:
в р-н 11,2к йдемо зараз?
20к
Л - логіка, питання було про локальний рух, ціна зажата зараз 11,2-12к
п.с. перелив із бутеріума в кєшу? справжній біткоїн туземун?
Наразі 12400. Ще одна сходинка до 20к.
Zebra
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Додано: Пон 17 сер, 2020 21:09
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
Л - логіка, питання було про локальний рух, ціна зажата зараз 11,2-12к
п.с. перелив із бутеріума в кєшу? справжній біткоїн туземун?
Наразі 12400. Ще одна сходинка до 20к.
наразі 20к одна із сходинок до 35к
TylerTruman_
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Додано: Пон 17 сер, 2020 21:26
TylerTruman_ написав: Zebra написав: TylerTruman_ написав:
Л - логіка, питання було про локальний рух, ціна зажата зараз 11,2-12к
п.с. перелив із бутеріума в кєшу? справжній біткоїн туземун?
Наразі 12400. Ще одна сходинка до 20к.
наразі 20к одна із сходинок до 35к
Я больше склоняюсь к тому, что мега-пампиться будем в 2021-2022 гг. Если мировой кризис сильно разгуляется, то позже - в 2022-м, если умеренно, то раньше - к середине-концу 2021-го. Биток не исключаю на 100к+. Но в этом году для уровней выше 15-25к предпосылок не вижу - не успел пока накопиться дефицит предложения вследствие халвинга. Да и этот полет на 15-25к может быть в любой момент прерван обвалом фонды. Хеджеры уже начали увеличивать шорт-позиции...
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Додано: Пон 17 сер, 2020 21:36
зацініть біткову транзакцію
https://whale-alert.io/transaction/bitc ... 2fcaf713bf
комісія копійчана як за таку
Fee $139.57
greenozon
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