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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1964196519661967

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:30

Закопали уже под деревом DeFi 6 млрд сольдо. :)

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Востаннє редагувалось andrein в Нед 16 сер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:46

Кстати, есть инфо, что вчера Бинанс ломанули на 100 млн.долл. ( в битках).
andrein
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:03

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:в р-н 11,2к йдемо зараз?

20к

Л - логіка, питання було про локальний рух, ціна зажата зараз 11,2-12к

п.с. перелив із бутеріума в кєшу? справжній біткоїн туземун? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:35

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:в р-н 11,2к йдемо зараз?

20к

Л - логіка, питання було про локальний рух, ціна зажата зараз 11,2-12к

п.с. перелив із бутеріума в кєшу? справжній біткоїн туземун? :mrgreen:

Наразі 12400. Ще одна сходинка до 20к.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:09

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:Л - логіка, питання було про локальний рух, ціна зажата зараз 11,2-12к

п.с. перелив із бутеріума в кєшу? справжній біткоїн туземун? :mrgreen:

Наразі 12400. Ще одна сходинка до 20к.

наразі 20к одна із сходинок до 35к
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:26

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:Л - логіка, питання було про локальний рух, ціна зажата зараз 11,2-12к

п.с. перелив із бутеріума в кєшу? справжній біткоїн туземун? :mrgreen:

Наразі 12400. Ще одна сходинка до 20к.

наразі 20к одна із сходинок до 35к


Я больше склоняюсь к тому, что мега-пампиться будем в 2021-2022 гг. Если мировой кризис сильно разгуляется, то позже - в 2022-м, если умеренно, то раньше - к середине-концу 2021-го. Биток не исключаю на 100к+. Но в этом году для уровней выше 15-25к предпосылок не вижу - не успел пока накопиться дефицит предложения вследствие халвинга. Да и этот полет на 15-25к может быть в любой момент прерван обвалом фонды. Хеджеры уже начали увеличивать шорт-позиции...

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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:36

зацініть біткову транзакцію

https://whale-alert.io/transaction/bitc ... 2fcaf713bf

комісія копійчана як за таку
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