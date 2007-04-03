Додано: Пон 17 сер, 2020 22:35

zРадио написав: Я больше склоняюсь к тому, что мега-пампиться будем в 2021-2022 гг. Если мировой кризис сильно разгуляется, то позже - в 2022-м, если умеренно, то раньше - к середине-концу 2021-го. Биток не исключаю на 100к+. Но в этом году для уровней выше 15-25к предпосылок не вижу - не успел пока накопиться дефицит предложения вследствие халвинга. Да и этот полет на 15-25к может быть в любой момент прерван обвалом фонды. Хеджеры уже начали увеличивать шорт-позиции... Я больше склоняюсь к тому, что мега-пампиться будем в 2021-2022 гг. Если мировой кризис сильно разгуляется, то позже - в 2022-м, если умеренно, то раньше - к середине-концу 2021-го. Биток не исключаю на 100к+. Но в этом году для уровней выше 15-25к предпосылок не вижу - не успел пока накопиться дефицит предложения вследствие халвинга. Да и этот полет на 15-25к может быть в любой момент прерван обвалом фонды. Хеджеры уже начали увеличивать шорт-позиции...

В целом мысли здравые.Добавлю своих на базе вороха обработанной инфы.Из массы расчётов и графиков очередной максимум перед большой коррекцией попадает примерно в октябрь 2021.Важно, чтобы крипта действительно не ложно вышла из нисходящего тренда.А далее уже будет не очень важно когда и сколько - всем хватит.Цифры порядка 100К и выше меня всегда удивляли.Ну ты же не Уинклвосс и не Новограц, должен понимать, что эти цифры просто недостижимы.Столько долларов нету, чтобы создать противовес крипте.Ты ж пойми. если биток будет 100К, то остальная крипта тоже будет огого.А доллара хоть и будут заливать, но никак не покроет такие суммы.И вообще - зачем?ММ гораздо проще может зарабатывать те же деньги гоняя вверх-вниз.Такой способ менее затратный и впишется в существующие денежные потоки.Как раз верно то, что 15-25 это вполне реалистические цифры.И заметь - корреляция с фондой ослабляется, а с золотом усиливается...