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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 сер, 2020 22:30
Востаннє редагувалось andrein в Нед 16 сер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 сер, 2020 22:46
Кстати, есть инфо, что вчера Бинанс ломанули на 100 млн.долл. ( в битках).
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:03
Додано: Пон 17 сер, 2020 20:35
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:09
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:26
Я больше склоняюсь к тому, что мега-пампиться будем в 2021-2022 гг. Если мировой кризис сильно разгуляется, то позже - в 2022-м, если умеренно, то раньше - к середине-концу 2021-го. Биток не исключаю на 100к+. Но в этом году для уровней выше 15-25к предпосылок не вижу - не успел пока накопиться дефицит предложения вследствие халвинга. Да и этот полет на 15-25к может быть в любой момент прерван обвалом фонды. Хеджеры уже начали увеличивать шорт-позиции...
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:36
зацініть біткову транзакцію
комісія копійчана як за таку
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Додано: Пон 17 сер, 2020 22:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
С третьего захода поджатие 12К пробито.Достигнутые около 12450 являются минимальным условием 5й волны.Она может оказаться и дальше, но в любой момент может и начаться глубокая коррекция,как оно будет никто не знает.
Кеша сильно отстаёт по росту от других монет.Я конечно от него такого не ожидал.Возможно в этом и подвох, не думаю, что его покровители расслабились.Следи за уровнем около 320 - это логарифмическая нисходящая трендовая.Она гораздо важнее обычной в рне 480.
ПС сам имею эти монетки, взятые по 2ХХ, но пока профит меня не устраивает.Я одобряю твои манёвры из монеты в монету.Я тоже имею такую тактику.Часто прыгал между космосом и кешей, т к они пампятся с временным разрывом.Очень неплохо получилось нарастить монеток, не выходя в юсдт.
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В целом мысли здравые.Добавлю своих на базе вороха обработанной инфы.Из массы расчётов и графиков очередной максимум перед большой коррекцией попадает примерно в октябрь 2021.Важно, чтобы крипта действительно не ложно вышла из нисходящего тренда.А далее уже будет не очень важно когда и сколько - всем хватит.Цифры порядка 100К и выше меня всегда удивляли.Ну ты же не Уинклвосс и не Новограц, должен понимать, что эти цифры просто недостижимы.Столько долларов нету, чтобы создать противовес крипте.Ты ж пойми. если биток будет 100К, то остальная крипта тоже будет огого.А доллара хоть и будут заливать, но никак не покроет такие суммы.И вообще - зачем?ММ гораздо проще может зарабатывать те же деньги гоняя вверх-вниз.Такой способ менее затратный и впишется в существующие денежные потоки.Как раз верно то, что 15-25 это вполне реалистические цифры.И заметь - корреляция с фондой ослабляется, а с золотом усиливается...
Додано: Вів 18 сер, 2020 01:22
обратил внимание, что биток вышел 17 августа за логарифмическую линию поддержки (которая с марта стала сопротивлением) с августа 2015 года вверх, и вроде пытается закрепиться выше, а "тру" линию сопротивления пробил еще 27 июля. очень уж они так синхронно сошлись спустя 3 года и указывают направление вверх.
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