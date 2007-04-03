TylerTruman_ написав:Л - логіка, питання було про локальний рух, ціна зажата зараз 11,2-12кп.с. перелив із бутеріума в кєшу? справжній біткоїн туземун?
С третьего захода поджатие 12К пробито.Достигнутые около 12450 являются минимальным условием 5й волны.Она может оказаться и дальше, но в любой момент может и начаться глубокая коррекция,как оно будет никто не знает.
Кеша сильно отстаёт по росту от других монет.Я конечно от него такого не ожидал.Возможно в этом и подвох, не думаю, что его покровители расслабились.Следи за уровнем около 320 - это логарифмическая нисходящая трендовая.Она гораздо важнее обычной в рне 480. ПС сам имею эти монетки, взятые по 2ХХ, но пока профит меня не устраивает.Я одобряю твои манёвры из монеты в монету.Я тоже имею такую тактику.Часто прыгал между космосом и кешей, т к они пампятся с временным разрывом.Очень неплохо получилось нарастить монеток, не выходя в юсдт.
по хвильовому вангуваню нічого не можу прокоментувати, бо не являюся адептом оного, а головна ціль трикутника - 20к
а по кєші, то не мої маневри, а просто допущення, як ситуація в т.з. китів невідомо, а в коропів і карасів по менше повинен вау ефект бути зараз більший від кєші, чим від бутеріума (+прайс-екшн останніх днів і індикатори на користь), ... і бутеріум торгую не часто, імхо, то для хом'яків більше позиція. або кому із професійних гравців потрібна достатня ліквідність, коли регулярно стріляють защекоїни по 30-50%, то бутеріум мені фіолетовий, тупо ні про що позиція ...
TylerTruman_ написав:наразі 20к одна із сходинок до 35к
Я больше склоняюсь к тому, что мега-пампиться будем в 2021-2022 гг. Если мировой кризис сильно разгуляется, то позже - в 2022-м, если умеренно, то раньше - к середине-концу 2021-го. Биток не исключаю на 100к+. Но в этом году для уровней выше 15-25к предпосылок не вижу - не успел пока накопиться дефицит предложения вследствие халвинга. Да и этот полет на 15-25к может быть в любой момент прерван обвалом фонды. Хеджеры уже начали увеличивать шорт-позиции...
консолідація у діда була північна на графіку, але по фундаменту на сьогоднішньому підскоку була схожа ситуація, як була 27 липня, тобто дуже виражена слабкість бакса,а не сила біткоїна ...
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 18 сер, 2020 02:09, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли написав:В целом мысли здравые.Добавлю своих на базе вороха обработанной инфы.Из массы расчётов и графиков очередной максимум перед большой коррекцией попадает примерно в октябрь 2021.Важно, чтобы крипта действительно не ложно вышла из нисходящего тренда.А далее уже будет не очень важно когда и сколько - всем хватит.Цифры порядка 100К и выше меня всегда удивляли.Ну ты же не Уинклвосс и не Новограц, должен понимать, что эти цифры просто недостижимы.Столько долларов нету, чтобы создать противовес крипте.Ты ж пойми. если биток будет 100К, то остальная крипта тоже будет огого.А доллара хоть и будут заливать, но никак не покроет такие суммы.И вообще - зачем?ММ гораздо проще может зарабатывать те же деньги гоняя вверх-вниз.Такой способ менее затратный и впишется в существующие денежные потоки.Как раз верно то, что 15-25 это вполне реалистические цифры.И заметь - корреляция с фондой ослабляется, а с золотом усиливается...
Спасибо за позицию! Справедливости ради, я биток на 100к и выше допускаю, а не лелею хомячью мечту Согласись, это разное. Сам не переношу школоту (не по возрасту, так по уму), с пеной у рта доказывающую, что рост битка и говноальтов - бесконечен, потому что им так хочется...
А вот с высокой стоимостью создания капы позволю себе с тобой не согласиться. Если 1 биткоин в биржевом стакане на продажу стоит 100к, это не значит, что для поддержания такой цены необходимо 1,5 трлн долларов (15 млн добытых и не утраченных * 100к каждый). Так это не работает даже в случае акций Apple, которая является реальной кэш-машиной, но которая все равно не требует никаких 1,5 трлн "живых" долларов, чтобы формировать капу в 1,5 трлн.
К сожалению, или счастью, свободно обращающихся ликвидных акций, токенов и пр. далеко не 100% актива, а намного меньше. Посмотри на движение битков во время хайпа 2017-го - казалось бы, ранние холдеры с их кошельками по 1-100к монет должны были все поголовно устремиться на биржи, чтобы окэшить себе целые состояния. Но этого и близко не было! Даже на волне коррекции в 2018-м...
Честно, не анализировал глубоко, сколько именно было битков в движении, но точно ооооочень мало. Даже не 10% от сапплая - это с гарантией говорю.
Так что разогнать расчетную капу битка до 1,5 трлн можно на порядок меньшей суммой. А такие шальные деньги на рынке есть. Более того, их собственники еще и в конфьюзе, куда бы их присунуть с профитом Примерно так пузыри и создаются...
А упомянутая выше школота все равно с профитом не уйдет, потому что даже на 100к не фиксанет его - жаба победит, как победила в 2017-м на уровнях выше 10к... Даже те из них, которые вышли в тезер, в большинстве своем откупились обратно, и не факт, что дешевле, чем продавали Т.е. их виртуальные деньги вообще крипторынок не покидали
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 18 сер, 2020 02:19, всього редагувалось 2 разів.
Кучинелли написав:В целом мысли здравые.Добавлю своих на базе вороха обработанной инфы.Из массы расчётов и графиков очередной максимум перед большой коррекцией попадает примерно в октябрь 2021.Важно, чтобы крипта действительно не ложно вышла из нисходящего тренда.А далее уже будет не очень важно когда и сколько - всем хватит.Цифры порядка 100К и выше меня всегда удивляли.Ну ты же не Уинклвосс и не Новограц, должен понимать, что эти цифры просто недостижимы.Столько долларов нету, чтобы создать противовес крипте.Ты ж пойми. если биток будет 100К, то остальная крипта тоже будет огого.А доллара хоть и будут заливать, но никак не покроет такие суммы.И вообще - зачем?ММ гораздо проще может зарабатывать те же деньги гоняя вверх-вниз.Такой способ менее затратный и впишется в существующие денежные потоки.Как раз верно то, что 15-25 это вполне реалистические цифры.И заметь - корреляция с фондой ослабляется, а с золотом усиливается...
Спасибо за позицию! Справедливости ради, я биток на 100к и выше допускаю, а не лелею хомячью мечту Согласись, это разное. Сам не переношу школоту (не по возрасту, так по уму), с пеной у рта доказывающую, что рост битка и говноальтов - бесконечен, потому что им так хочется...
А вот с высокой стоимостью создания капы позволю себе с тобой не согласиться. Если 1 биткоин в биржевом стакане на продажу стоит 100к, это не значит, что для поддержания такой цены необходимо 1,5 трлн долларов (15 млн добытых и не утраченных * 100 к каждый). Так это не работает даже в случае акций Apple, которая является реальной кэш-машиной, но которая все равно не требует никаких 1,5 трлн "живых" долларов, чтобы формировать капу в 1,5 трлн.
К сожалению, или счастью, свободно обращающихся ликвидных акций, токенов и пр. далеко не 100% актива, а намного меньше. Посмотри на движение битков во время хайпа 2017-го - казалось бы, ранние холдеры с их кошельками по 1-100к монет должны были все поголовно устремиться на биржи, чтобы окэшить себе целые состояния. Но этого и близко не было! Даже на волне коррекции в 2018-м...
Честно, не анализировал глубоко, сколько именно было битков в движении, но точно ооооочень мало. Даже не 10% от сапплая - это с гарантией говорю.
Так что разогнать расчетную капу битка до 1,5 трлн можно на порядок меньшей суммой. А такие шальные деньги на рынке есть. Более того, их собственники еще и в конфьюзе, куда бы их присунуть с профитом Примерно так пузыри и создаются...
А упомянутая выше школота все равно с профитом не уйдет, потому что даже на 100к не фиксанет его - жаба победит, как победила в 2017-м на уровнях выше 10к
тобто, такі пузирі дуються на слабих продавцях, а не на великій необхідності великого капіталу для пампу ...
TylerTruman_ написав:тобто, такі пузирі дуються на слабих продавцях, а не на великій необхідності великого капіталу для пампу ...
Да, так мне кажется исходя из наблюдений за рынком. Логика тут в том, что актив дефляционной природы чем позже продашь, тем больше выиграешь. И в длинной перспективе это, действительно, может быть так. Но цикличность никто не отменял, поэтому большинство передержит и либо выйдет на лоях, либо вообще не примет участие в активном рынке, отлежавшись на холодном кошельке
TylerTruman_ написав:Л - логіка, питання було про локальний рух, ціна зажата зараз 11,2-12кп.с. перелив із бутеріума в кєшу? справжній біткоїн туземун?
С третьего захода поджатие 12К пробито.Достигнутые около 12450 являются минимальным условием 5й волны.Она может оказаться и дальше, но в любой момент может и начаться глубокая коррекция,как оно будет никто не знает.
Кеша сильно отстаёт по росту от других монет.Я конечно от него такого не ожидал.Возможно в этом и подвох, не думаю, что его покровители расслабились.Следи за уровнем около 320 - это логарифмическая нисходящая трендовая.Она гораздо важнее обычной в рне 480. ПС сам имею эти монетки, взятые по 2ХХ, но пока профит меня не устраивает.Я одобряю твои манёвры из монеты в монету.Я тоже имею такую тактику.Часто прыгал между космосом и кешей, т к они пампятся с временным разрывом.Очень неплохо получилось нарастить монеток, не выходя в юсдт.
Мда... Кеша не радует. И ЕОS уже вышел на более-менее нормальные уровни, а он стоит... А какие мысли по deFI монетам?
lrs7719 написав:Мда... Кеша не радует. И ЕОS уже вышел на более-менее нормальные уровни, а он стоит... А какие мысли по deFI монетам?
В общем ситуация такая, что всё зависит от биткоина.Самостоятельно расти никто не может.Это если и происходит , то очень кратковременно.Т о при росте битка, те кто подготовил монету к пампу. могут хорошо пойти вверх.без роста битка это будет пук в лужу.например. про Линк давно была инфа. что за ним стоит крупный капитал. в результате памп почти в Х5.Но как только биток чихнул. так и линк полился.В 2017 было отличное время, когда монеты были отвязаны от битка.Сейчас рынок крипты извращён.Но делать нечего. нужно приспосабливаться.И возможно что то будет меняться.
Я с тобой полностью согласен в том, что нет необходимости в полной сумме долларов для реализации пампа.Причём так всегда и на всех рынках.Только в крипторынке есть особенность - огромная волатильность.Посмотри - рынок какими то пару-тройку тысячами битков могут шатать так, что вулканом кажется.И тут эту сумму в битках можно перевести в доллары.Тогда получается. что рынок хорошо колыхнуть можно всего десятками-сотнями лимонов долларов.Т о при цене битка свыше 100К идём обратно. и получим, что рынок можно будет ушатать несколькими сотными битков. Чтобы этого не происходило. нужно. чтобы ктото выкупал по этой ломовой цене все битки и остальную крипту желающих слиться.а как известно. цена загоняется вверх не для того. чтобы выкупать там. а для того чтобы сливать.Вот тут и проявится несоответствие.Поэтому рост и неплохой я допускаю и даже сам в него верю и надеюсь.Но пока выше 25-35 не рассматриваю.Теоретически выше может случиться.Но для этого нужны некие события. которые ещё не произошли.
TylerTruman_ написав:тобто, такі пузирі дуються на слабих продавцях, а не на великій необхідності великого капіталу для пампу ...
Да, так мне кажется исходя из наблюдений за рынком. Логика тут в том, что актив дефляционной природы чем позже продашь, тем больше выиграешь. И в длинной перспективе это, действительно, может быть так. Но цикличность никто не отменял, поэтому большинство передержит и либо выйдет на лоях, либо вообще не примет участие в активном рынке, отлежавшись на холодном кошельке
ціна біткоїна, як і кучі інших інструментів, норм проти слабкого бакса реагує, чекаємо найближчий крашець на фонді, і підскок індексу бакса, тоді крипта повалиться, спрос на крепкий фіат при фіксаціях на пузирях ...
доречі, якщо дивитися відрізок денного графіку бітка з початку місяця і до поточного моменту, ведмежа дивергенція вималювалася