Додано: Вів 18 сер, 2020 02:03

Кучинелли написав: В целом мысли здравые.Добавлю своих на базе вороха обработанной инфы.Из массы расчётов и графиков очередной максимум перед большой коррекцией попадает примерно в октябрь 2021.Важно, чтобы крипта действительно не ложно вышла из нисходящего тренда.А далее уже будет не очень важно когда и сколько - всем хватит.Цифры порядка 100К и выше меня всегда удивляли.Ну ты же не Уинклвосс и не Новограц, должен понимать, что эти цифры просто недостижимы.Столько долларов нету, чтобы создать противовес крипте.Ты ж пойми. если биток будет 100К, то остальная крипта тоже будет огого.А доллара хоть и будут заливать, но никак не покроет такие суммы.И вообще - зачем?ММ гораздо проще может зарабатывать те же деньги гоняя вверх-вниз.Такой способ менее затратный и впишется в существующие денежные потоки.Как раз верно то, что 15-25 это вполне реалистические цифры.И заметь - корреляция с фондой ослабляется, а с золотом усиливается... В целом мысли здравые.Добавлю своих на базе вороха обработанной инфы.Из массы расчётов и графиков очередной максимум перед большой коррекцией попадает примерно в октябрь 2021.Важно, чтобы крипта действительно не ложно вышла из нисходящего тренда.А далее уже будет не очень важно когда и сколько - всем хватит.Цифры порядка 100К и выше меня всегда удивляли.Ну ты же не Уинклвосс и не Новограц, должен понимать, что эти цифры просто недостижимы.Столько долларов нету, чтобы создать противовес крипте.Ты ж пойми. если биток будет 100К, то остальная крипта тоже будет огого.А доллара хоть и будут заливать, но никак не покроет такие суммы.И вообще - зачем?ММ гораздо проще может зарабатывать те же деньги гоняя вверх-вниз.Такой способ менее затратный и впишется в существующие денежные потоки.Как раз верно то, что 15-25 это вполне реалистические цифры.И заметь - корреляция с фондой ослабляется, а с золотом усиливается...

допускаю

Спасибо за позицию! Справедливости ради, я биток на 100к и выше, а не лелею хомячью мечтуСогласись, это разное. Сам не переношу школоту (не по возрасту, так по уму), с пеной у рта доказывающую, что рост битка и говноальтов - бесконечен, потому что им так хочется...А вот с высокой стоимостью создания капы позволю себе с тобой не согласиться. Если 1 биткоин в биржевом стакане на продажу стоит 100к, это не значит, что для поддержания такой цены необходимо 1,5 трлн долларов (15 млн добытых и не утраченных * 100к каждый). Так это не работает даже в случае акций Apple, которая является реальной кэш-машиной, но которая все равно не требует никаких 1,5 трлн "живых" долларов, чтобы формировать капу в 1,5 трлн.К сожалению, или счастью, свободно обращающихся ликвидных акций, токенов и пр. далеко не 100% актива, а намного меньше. Посмотри на движение битков во время хайпа 2017-го - казалось бы, ранние холдеры с их кошельками по 1-100к монет должны были все поголовно устремиться на биржи, чтобы окэшить себе целые состояния. Но этого и близко не было! Даже на волне коррекции в 2018-м...Честно, не анализировал глубоко, сколько именно было битков в движении, но точно ооооочень мало. Даже не 10% от сапплая - это с гарантией говорю.Так что разогнать расчетную капу битка до 1,5 трлн можно на порядок меньшей суммой. А такие шальные деньги на рынке есть. Более того, их собственники еще и в конфьюзе, куда бы их присунуть с профитомПримерно так пузыри и создаются...А упомянутая выше школота все равно с профитом не уйдет, потому что даже на 100к не фиксанет его - жаба победит, как победила в 2017-м на уровнях выше 10к... Даже те из них, которые вышли в тезер, в большинстве своем откупились обратно, и не факт, что дешевле, чем продавалиТ.е. их виртуальные деньги вообще крипторынок не покидали