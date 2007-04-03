lrs7719 написав:Мда... Кеша не радует. И ЕОS уже вышел на более-менее нормальные уровни, а он стоит... А какие мысли по deFI монетам?
В общем ситуация такая, что всё зависит от биткоина.Самостоятельно расти никто не может.Это если и происходит , то очень кратковременно.Т о при росте битка, те кто подготовил монету к пампу. могут хорошо пойти вверх.без роста битка это будет пук в лужу.например. про Линк давно была инфа. что за ним стоит крупный капитал. в результате памп почти в Х5.Но как только биток чихнул. так и линк полился.В 2017 было отличное время, когда монеты были отвязаны от битка.Сейчас рынок крипты извращён.Но делать нечего. нужно приспосабливаться.И возможно что то будет меняться.
Ну наверное самый главный вывод, что раз заводят деньги, развиваются токены и появляются новые технологии (т.е опять же - вкладываются деньги и инвестиции) значит в рынок верят. А дальше зависит от того, сделали ли выводы с 2017 года историй с ICO. Как я понимаю - сделали. Ну и возможно Эфир выступит именно той альтернативой битку, которую так ждут.
TylerTruman_ написав:ціна біткоїна, як і кучі інших інструментів, норм проти слабкого бакса реагує, чекаємо найближчий крашець на фонді, і підскок індексу бакса, тоді крипта повалиться, спрос на крепкий фіат при фіксаціях на пузирях ...
Прям таки "крашець"? И куда ж тогда деньги пойдут? Или инвесторы начитавшись наших веток закинут на гривне депо или "под матрац"? Ну пофиксят немного, вытрясут из слабых рук лишнюю бумагу и погонят вверх и золото и фонду. Не 50%+ но стабильно 10% в год. На тех объёмах - выше головы. У меня весной был диалог с Юрием_Т на тему фонды. Я ставил на медведей, он - сомневался и считал, что мартовский армагедец - развод простаков. Опыт оказался прав.
Всем доброго! Хочу вывести биток на приват карту(грн) через обменники, есть ли риск быть заблокированным банком в связи с законом о финмониторинге? Какие суммы за раз можно выводить, подскажите пожалуйста
TylerTruman_ написав:ціна біткоїна, як і кучі інших інструментів, норм проти слабкого бакса реагує, чекаємо найближчий крашець на фонді, і підскок індексу бакса, тоді крипта повалиться, спрос на крепкий фіат при фіксаціях на пузирях ...
Прям таки "крашець"? И куда ж тогда деньги пойдут? Или инвесторы начитавшись наших веток закинут на гривне депо или "под матрац"? Ну пофиксят немного, вытрясут из слабых рук лишнюю бумагу и погонят вверх и золото и фонду. Не 50%+ но стабильно 10% в год. На тех объёмах - выше головы. У меня весной был диалог с Юрием_Т на тему фонды. Я ставил на медведей, он - сомневался и считал, что мартовский армагедец - развод простаков. Опыт оказался прав.
ну, ти ж все знаєш, звісно інвестори підуть в фіат, а потім в українські овдп, і ти вже в сторону матраца і грндепо дивишся, лол
п.с. по 2му кварталу куча розвинутих країн ввійшли в рецесію, на фондовому пампи переважно топових інструментів, ще на днях Бафет голдові стоки підштовхнув, імхо, саме "веселе" почнеться осінню, навіть скоріше дежавю, осінь 2008 ведмеді норм розбуянилися, і якою потім країну прийняв Обама від Буша і Ко, які до останнього передвиборно приховували розмір Ж для американської економіки всі ж пам'ятають, ... і повертаючись до крити, річ же про високовечурні інструменти, тобто із всіма витікаючими наслідкам коли кризєц, якби
Leading cryptocurrency exchange Binance has aided the Ukrainian Cyber Police in busting an alleged cryptocurrency money laundering operation in June, according to a recent announcement.
Crypto exchange Gemini has started offering trading and storing services to registered investment advisors (RIAs). The firm partnered with San Francisco-based crypto investing platform Blockchange to that end.
The hackers who managed to steal around 120,000 BTC from crypto exchange Bitfinex back in 2016 have once again started moving the stolen funds, with Whale Alert recording 473.3 bitcoin moving into an unknown wallet.