Додано: Сер 19 сер, 2020 13:35

Кучинелли написав: zРадио



Я с тобой полностью согласен в том, что нет необходимости в полной сумме долларов для реализации пампа.Причём так всегда и на всех рынках.Только в крипторынке есть особенность - огромная волатильность.Посмотри - рынок какими то пару-тройку тысячами битков могут шатать так, что вулканом кажется.И тут эту сумму в битках можно перевести в доллары.Тогда получается. что рынок хорошо колыхнуть можно всего десятками-сотнями лимонов долларов.Т о при цене битка свыше 100К идём обратно. и получим, что рынок можно будет ушатать несколькими сотными битков. Чтобы этого не происходило. нужно. чтобы ктото выкупал по этой ломовой цене все битки и остальную крипту желающих слиться.а как известно. цена загоняется вверх не для того. чтобы выкупать там. а для того чтобы сливать.Вот тут и проявится несоответствие.Поэтому рост и неплохой я допускаю и даже сам в него верю и надеюсь.Но пока выше 25-35 не рассматриваю.Теоретически выше может случиться.Но для этого нужны некие события. которые ещё не произошли. Я с тобой полностью согласен в том, что нет необходимости в полной сумме долларов для реализации пампа.Причём так всегда и на всех рынках.Только в крипторынке есть особенность - огромная волатильность.Посмотри - рынок какими то пару-тройку тысячами битков могут шатать так, что вулканом кажется.И тут эту сумму в битках можно перевести в доллары.Тогда получается. что рынок хорошо колыхнуть можно всего десятками-сотнями лимонов долларов.Т о при цене битка свыше 100К идём обратно. и получим, что рынок можно будет ушатать несколькими сотными битков. Чтобы этого не происходило. нужно. чтобы ктото выкупал по этой ломовой цене все битки и остальную крипту желающих слиться.а как известно. цена загоняется вверх не для того. чтобы выкупать там. а для того чтобы сливать.Вот тут и проявится несоответствие.Поэтому рост и неплохой я допускаю и даже сам в него верю и надеюсь.Но пока выше 25-35 не рассматриваю.Теоретически выше может случиться.Но для этого нужны некие события. которые ещё не произошли.

Согласен, что события для подобного полета битка еще не произошли. Точнее, они то произошли (в моем понимании - это халвинг, как бы простовато не выглядела эта версия), но результат еще не успел дать о себе знать.Обрати внимание, что рынок туземунит примерно на 15-20-й месяц после халвинга. Совпадение - не думаю(с) В этом есть закономерность - сразу после халвинга начинает накапливаться дефицит предложения, и на определенном этапе он становится настолько критичным, что цена взлетает и надувается большой пызурь (который по понятным причинам после хайпа подздувается).Помню, осенью 2017-го на крупнейшей на то время площадке - финиках - в стакане на продажу редко когда было больше 50 битков. Карл, 50! Ну пусть на все биржи было 500, доступные для покупки в момент времени - это чудовищно мало. Неудивительно, что рынок летел как дурной. Ну и стоило его запампить очень недорого, возвращаясь к прошлому вопросу нашей дискуссии.Может ли в 2021-2022 гг это не повторится - да, может. С 2017-го появилось много того, что я называю криптофальсификатом - NDF и прочие беспоставочные скамы. Именно скамы, даже если ими торгуют биржи c репутацией. Потому что в крипте отсутствие поставки можно расценивать только как мошенничество (в отличие от коммодов, например). И смысл этого мошенничества - в оттягивании реальных денег из токенов в пользу их фальсификата.Ну и еще длинный список факторов, которые могут негативно повлиять. Не буду примерять роль кэпа - итак понятно, о чем они. Однако же еще раз отмечу, что вероятность повторения хайпов 2013-го и 2017-г тоже имеется...