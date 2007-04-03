lrs7719 написав:Мда... Кеша не радует. И ЕОS уже вышел на более-менее нормальные уровни, а он стоит... А какие мысли по deFI монетам?
В общем ситуация такая, что всё зависит от биткоина.Самостоятельно расти никто не может.Это если и происходит , то очень кратковременно.Т о при росте битка, те кто подготовил монету к пампу. могут хорошо пойти вверх.без роста битка это будет пук в лужу.например. про Линк давно была инфа. что за ним стоит крупный капитал. в результате памп почти в Х5.Но как только биток чихнул. так и линк полился.В 2017 было отличное время, когда монеты были отвязаны от битка.Сейчас рынок крипты извращён.Но делать нечего. нужно приспосабливаться.И возможно что то будет меняться.
Ну наверное самый главный вывод, что раз заводят деньги, развиваются токены и появляются новые технологии (т.е опять же - вкладываются деньги и инвестиции) значит в рынок верят. А дальше зависит от того, сделали ли выводы с 2017 года историй с ICO. Как я понимаю - сделали. Ну и возможно Эфир выступит именно той альтернативой битку, которую так ждут.
TylerTruman_ написав:ціна біткоїна, як і кучі інших інструментів, норм проти слабкого бакса реагує, чекаємо найближчий крашець на фонді, і підскок індексу бакса, тоді крипта повалиться, спрос на крепкий фіат при фіксаціях на пузирях ...
Прям таки "крашець"? И куда ж тогда деньги пойдут? Или инвесторы начитавшись наших веток закинут на гривне депо или "под матрац"? Ну пофиксят немного, вытрясут из слабых рук лишнюю бумагу и погонят вверх и золото и фонду. Не 50%+ но стабильно 10% в год. На тех объёмах - выше головы. У меня весной был диалог с Юрием_Т на тему фонды. Я ставил на медведей, он - сомневался и считал, что мартовский армагедец - развод простаков. Опыт оказался прав.
Всем доброго! Хочу вывести биток на приват карту(грн) через обменники, есть ли риск быть заблокированным банком в связи с законом о финмониторинге? Какие суммы за раз можно выводить, подскажите пожалуйста
TylerTruman_ написав:ціна біткоїна, як і кучі інших інструментів, норм проти слабкого бакса реагує, чекаємо найближчий крашець на фонді, і підскок індексу бакса, тоді крипта повалиться, спрос на крепкий фіат при фіксаціях на пузирях ...
Прям таки "крашець"? И куда ж тогда деньги пойдут? Или инвесторы начитавшись наших веток закинут на гривне депо или "под матрац"? Ну пофиксят немного, вытрясут из слабых рук лишнюю бумагу и погонят вверх и золото и фонду. Не 50%+ но стабильно 10% в год. На тех объёмах - выше головы. У меня весной был диалог с Юрием_Т на тему фонды. Я ставил на медведей, он - сомневался и считал, что мартовский армагедец - развод простаков. Опыт оказался прав.
ну, ти ж все знаєш, звісно інвестори підуть в фіат, а потім в українські овдп, і ти вже в сторону матраца і грндепо дивишся, лол
п.с. по 2му кварталу куча розвинутих країн ввійшли в рецесію, на фондовому пампи переважно топових інструментів, ще на днях Бафет голдові стоки підштовхнув, імхо, саме "веселе" почнеться осінню, навіть скоріше дежавю, осінь 2008 ведмеді норм розбуянилися, і якою потім країну прийняв Обама від Буша і Ко, які до останнього передвиборно приховували розмір Ж для американської економіки всі ж пам'ятають, ... і повертаючись до крити, річ же про високовечурні інструменти, тобто із всіма витікаючими наслідкам коли кризєц, якби
Leading cryptocurrency exchange Binance has aided the Ukrainian Cyber Police in busting an alleged cryptocurrency money laundering operation in June, according to a recent announcement.
Crypto exchange Gemini has started offering trading and storing services to registered investment advisors (RIAs). The firm partnered with San Francisco-based crypto investing platform Blockchange to that end.
The hackers who managed to steal around 120,000 BTC from crypto exchange Bitfinex back in 2016 have once again started moving the stolen funds, with Whale Alert recording 473.3 bitcoin moving into an unknown wallet.
Я с тобой полностью согласен в том, что нет необходимости в полной сумме долларов для реализации пампа.Причём так всегда и на всех рынках.Только в крипторынке есть особенность - огромная волатильность.Посмотри - рынок какими то пару-тройку тысячами битков могут шатать так, что вулканом кажется.И тут эту сумму в битках можно перевести в доллары.Тогда получается. что рынок хорошо колыхнуть можно всего десятками-сотнями лимонов долларов.Т о при цене битка свыше 100К идём обратно. и получим, что рынок можно будет ушатать несколькими сотными битков. Чтобы этого не происходило. нужно. чтобы ктото выкупал по этой ломовой цене все битки и остальную крипту желающих слиться.а как известно. цена загоняется вверх не для того. чтобы выкупать там. а для того чтобы сливать.Вот тут и проявится несоответствие.Поэтому рост и неплохой я допускаю и даже сам в него верю и надеюсь.Но пока выше 25-35 не рассматриваю.Теоретически выше может случиться.Но для этого нужны некие события. которые ещё не произошли.
Согласен, что события для подобного полета битка еще не произошли. Точнее, они то произошли (в моем понимании - это халвинг, как бы простовато не выглядела эта версия), но результат еще не успел дать о себе знать.
Обрати внимание, что рынок туземунит примерно на 15-20-й месяц после халвинга. Совпадение - не думаю (с) В этом есть закономерность - сразу после халвинга начинает накапливаться дефицит предложения, и на определенном этапе он становится настолько критичным, что цена взлетает и надувается большой пызурь (который по понятным причинам после хайпа подздувается).
Помню, осенью 2017-го на крупнейшей на то время площадке - финиках - в стакане на продажу редко когда было больше 50 битков. Карл, 50! Ну пусть на все биржи было 500, доступные для покупки в момент времени - это чудовищно мало. Неудивительно, что рынок летел как дурной. Ну и стоило его запампить очень недорого, возвращаясь к прошлому вопросу нашей дискуссии.
Может ли в 2021-2022 гг это не повторится - да, может. С 2017-го появилось много того, что я называю криптофальсификатом - NDF и прочие беспоставочные скамы. Именно скамы, даже если ими торгуют биржи c репутацией. Потому что в крипте отсутствие поставки можно расценивать только как мошенничество (в отличие от коммодов, например). И смысл этого мошенничества - в оттягивании реальных денег из токенов в пользу их фальсификата.
Ну и еще длинный список факторов, которые могут негативно повлиять. Не буду примерять роль кэпа - итак понятно, о чем они. Однако же еще раз отмечу, что вероятность повторения хайпов 2013-го и 2017-г тоже имеется...
submitmsg написав:Всем доброго! Хочу вывести биток на приват карту(грн) через обменники, есть ли риск быть заблокированным банком в связи с законом о финмониторинге? Какие суммы за раз можно выводить, подскажите пожалуйста
Вопрос и сложный и простой.Суммы, упоминакемые всвязи с возможными проблемами колеблятся от 5000 до 150000 грн.Т е в новом законе от 5000 могут уже блокировать и задавать вопросы.Но были комментарии. что этого не делают, особенно с постоянными коиентами, имеющими предыдущие транзакции на большие суммы.Далее - 15000 - это сумма, которая беспрепятственно бегает в сутки в любом банке.И всё выше и выше - так. например, Бинанс ввёл недавно операции с гривной, и в пояснительной записи рекомендует не превышать 150000грн. ПС лично я в последнее время не делал выводы. поэтому достоверно сказать не могу. нужно пробовать, и желательно без фанатизма, а то точно заблокируют
lrs7719 написав:Ну наверное самый главный вывод, что раз заводят деньги, развиваются токены и появляются новые технологии (т.е опять же - вкладываются деньги и инвестиции) значит в рынок верят. А дальше зависит от того, сделали ли выводы с 2017 года историй с ICO. Как я понимаю - сделали. Ну и возможно Эфир выступит именно той альтернативой битку, которую так ждут.
Ой не знаю...Мне вообще ситуация жутко не нравится.Опытные давно поняли. что весь шлак должен погибнуть, а он всё прёт и размножается.Я пока не готов покупать ХЗ что.Все хайпы для обдираловки.Новые монеты зачастую это пузыри, например заявленная эмиссия 10 ярдов. а на момент выпущено только 3-4.И прёт как танк вверх.как можно покупать такое. что ещё будет под бешенной инфляцией.А прёт потому. что учредители хорошо владеют схемой памп & дамп.Реальной ценности нету.Я поклонник монет с ограниченной эмиссией.Касательно битка и эфира - это пузыри ещё те...Эфир чётко пампится на всё вкидываемых новостях про 2.0.А сам 2.0 то возможен не ранее 2022 года(заявили сами разработчики)Да и куча монет превосходит эфир с подобным направлением.Та даже биткеш то лучше битка на самом то деле.Просто он изгой, а сообщество приняло базовую версию, и вся разница. Вижу развитие крипты в направлении - снижение доминации битка, не исключается смена лидера рынка или хотя бы наступание на пятки.Большой рост битка исключаю, общая капа в основном вырастет за счёт догоняющих.
Кучинелли написав:Эфир чётко пампится на всё вкидываемых новостях про 2.0.
Есть другая версия причины пампа эфира. В самое ближайшее время из майнинга "отвалятся" 4-х гиговые видеокарты. А их доля довольна велика в майнинге эфира. Nvidia и AMD нужно продавать свои новые карточки. Я сам не мониторю, но вот ValeraTV утверждает, что уже сейчас карточек по нормальным ценам не купить. Как-то так.