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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 сер, 2020 21:56
TylerTruman_
да пора бы уже качественно ливануть и фонду, и крипту, и евро, и гривну и т.д.
Доллар не так прост, и на сопротивлении 1,2 в паре к евро может жестко покарать шортистов. Особенно, с учетом того, что их уже over дофига.
Плюс фундамент такой себе - золото после публикации FOMS minutes за час на 3% булькнуло, фонда меньше, но тоже...
Это по логике вещей))) Но fear and greed index продолжает зашкаливать, поэтому на всеобщей жадности могут еще на какое-то время быки порулить...
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:03
Коррекция до 10к от 12400 вполне даже логично, это минимум по фибо.
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Zebra
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:12
Кучинелли написав:
Вопрос и сложный и простой.Суммы, упоминакемые всвязи с возможными проблемами колеблятся от 5000 до 150000 грн.Т е в новом законе от 5000 могут уже блокировать и задавать вопросы.
Спасибо за ответ, по ~5000 конечно, не очень удобно выводить будет.
Может кто еще может поделиться опытом вывода крипты на приват, именно через обменники, может конечно к криптобиржам более лояльное отношение т.к. источник средств очевиден, но в случае с обменниками хз как это объяснить, спасибо правительству...
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:34
Тесла достигла $2000 за акцию. Значит биток по $20 000 - дело считанных дней, может недель.
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Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:51
Zebra написав:
Коррекция до 10к от 12400 вполне даже логично, это минимум по фибо.
фібо на які рівні розтягував? а до 10,4-10,5к буде рахуватися як 10к?
Тесла достигла $2000 за акцию. Значит биток по $20 000 - дело считанных дней, может недель.
навпаки, майже така ж кореляція, як між глобальним потеплінням і кількістю піратів
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TylerTruman_
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