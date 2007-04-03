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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1967196819691970

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 21:56

TylerTruman_

да пора бы уже качественно ливануть и фонду, и крипту, и евро, и гривну и т.д. :D

Доллар не так прост, и на сопротивлении 1,2 в паре к евро может жестко покарать шортистов. Особенно, с учетом того, что их уже over дофига.

Плюс фундамент такой себе - золото после публикации FOMS minutes за час на 3% булькнуло, фонда меньше, но тоже...

Это по логике вещей))) Но fear and greed index продолжает зашкаливать, поэтому на всеобщей жадности могут еще на какое-то время быки порулить...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 22:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Коррекция до 10к от 12400 вполне даже логично, это минимум по фибо.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 10:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:Вопрос и сложный и простой.Суммы, упоминакемые всвязи с возможными проблемами колеблятся от 5000 до 150000 грн.Т е в новом законе от 5000 могут уже блокировать и задавать вопросы.


Спасибо за ответ, по ~5000 конечно, не очень удобно выводить будет.

Может кто еще может поделиться опытом вывода крипты на приват, именно через обменники, может конечно к криптобиржам более лояльное отношение т.к. источник средств очевиден, но в случае с обменниками хз как это объяснить, спасибо правительству...
submitmsg
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 13:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тесла достигла $2000 за акцию. Значит биток по $20 000 - дело считанных дней, может недель.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 14:51

  Zebra написав:Коррекция до 10к от 12400 вполне даже логично, это минимум по фибо.

фібо на які рівні розтягував? а до 10,4-10,5к буде рахуватися як 10к?

Тесла достигла $2000 за акцию. Значит биток по $20 000 - дело считанных дней, может недель.


навпаки, майже така ж кореляція, як між глобальним потеплінням і кількістю піратів :mrgreen:
TylerTruman_
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