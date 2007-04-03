TylerTruman_ написав:непанятна, ні від куди до куди, ні чому від 9к, давай на графіку твою логіку проілюструй 10к - залізобетон, медаль віддаєш, якщо ціна впевнено повернеться до 3х цифр? ти ж тут на днях ще під растішкою до 20к був?
від останньої зони накопичення, бо зараз треба розглядати ситуацію уцілому з урахуванням фундаменту (баблопрінт ФРС, тезер-прінт) як бичу
TylerTruman_ написав:непанятна, ні від куди до куди, ні чому від 9к, давай на графіку твою логіку проілюструй 10к - залізобетон, медаль віддаєш, якщо ціна впевнено повернеться до 3х цифр? ти ж тут на днях ще під растішкою до 20к був?
від останньої зони накопичення, бо зараз треба розглядати ситуацію уцілому з урахуванням фундаменту (баблопрінт ФРС, тезер-прінт) як бичу
тобто ретрейсмент від хаю, ок, але до рівня на око? локально фібо розтягнув по чітерськи, щоб обгрунтувати відкат не нижче 10к? імхо, якщо локально тягнути, то я р-н 10к тільки бачу, якщо по тілу свічок на тижневому ТФ
але з точки зору не відкату, а корекції після росту, то картина наступна =>
TylerTruman_ написав:непанятна, ні від куди до куди, ні чому від 9к, давай на графіку твою логіку проілюструй 10к - залізобетон, медаль віддаєш, якщо ціна впевнено повернеться до 3х цифр? ти ж тут на днях ще під растішкою до 20к був?
від останньої зони накопичення, бо зараз треба розглядати ситуацію уцілому з урахуванням фундаменту (баблопрінт ФРС, тезер-прінт) як бичу
тобто ретрейсмент від хаю, ок, але до рівня на око? локально фібо розтягнув по чітерськи, щоб обгрунтувати відкат не нижче 10к?
Взагалі то від останньої спроби протестувати 9к - як дуже потужного рівня підтримки, бо всі вже знають аксіому - купуєш нижче 10к, завжди зможеш продати по 10к+