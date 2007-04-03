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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1968196919701971

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 20:47

  TylerTruman_ написав:непанятна, ні від куди до куди, ні чому від 9к, давай на графіку твою логіку проілюструй :roll:
10к - залізобетон, медаль віддаєш, якщо ціна впевнено повернеться до 3х цифр? ти ж тут на днях ще під растішкою до 20к був?

від останньої зони накопичення, бо зараз треба розглядати ситуацію уцілому з урахуванням фундаменту (баблопрінт ФРС, тезер-прінт) як бичу

Зображення

p.s. медаль заслужена
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 21:28

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:непанятна, ні від куди до куди, ні чому від 9к, давай на графіку твою логіку проілюструй :roll:
10к - залізобетон, медаль віддаєш, якщо ціна впевнено повернеться до 3х цифр? ти ж тут на днях ще під растішкою до 20к був?

від останньої зони накопичення, бо зараз треба розглядати ситуацію уцілому з урахуванням фундаменту (баблопрінт ФРС, тезер-прінт) як бичу

Зображення

тобто ретрейсмент від хаю, ок, але до рівня на око? локально фібо розтягнув по чітерськи, щоб обгрунтувати відкат не нижче 10к?
імхо, якщо локально тягнути, то я р-н 10к тільки бачу, якщо по тілу свічок на тижневому ТФ

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але з точки зору не відкату, а корекції після росту, то картина наступна =>

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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 22:00

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:непанятна, ні від куди до куди, ні чому від 9к, давай на графіку твою логіку проілюструй :roll:
10к - залізобетон, медаль віддаєш, якщо ціна впевнено повернеться до 3х цифр? ти ж тут на днях ще під растішкою до 20к був?

від останньої зони накопичення, бо зараз треба розглядати ситуацію уцілому з урахуванням фундаменту (баблопрінт ФРС, тезер-прінт) як бичу

Зображення

тобто ретрейсмент від хаю, ок, але до рівня на око? локально фібо розтягнув по чітерськи, щоб обгрунтувати відкат не нижче 10к?

Взагалі то від останньої спроби протестувати 9к - як дуже потужного рівня підтримки, бо всі вже знають аксіому - купуєш нижче 10к, завжди зможеш продати по 10к+
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:46

  submitmsg написав:Всем доброго! Хочу вывести биток на приват карту(грн) через обменники, есть ли риск быть заблокированным банком в связи с законом о финмониторинге? Какие суммы за раз можно выводить, подскажите пожалуйста

27К за раз без проблем, там же известно от кого и кому в таком случае нет ограничений в 5-15К. Хотя некоторые обменки говорят, что будут по 14999 посылать и могут в течение некольких часов.
ol_zy
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Свифтом по 5к баксов проходит без проблем, зачем возиться с непонятными обменками?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 12:10

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:від останньої зони накопичення, бо зараз треба розглядати ситуацію уцілому з урахуванням фундаменту (баблопрінт ФРС, тезер-прінт) як бичу

Зображення

тобто ретрейсмент від хаю, ок, але до рівня на око? локально фібо розтягнув по чітерськи, щоб обгрунтувати відкат не нижче 10к?

Взагалі то від останньої спроби протестувати 9к - як дуже потужного рівня підтримки, бо всі вже знають аксіому - купуєш нижче 10к, завжди зможеш продати по 10к+

головне, щоб всі знали, як ти фібо розтягнув, бо якщо т.з. "всі" - це 3 каліки, то і результат в оних буде відповідним, ... про тест 9к і твоя аксіома - це ні про що :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Після халвінгу тиск нових монет ослабшав в 2 рази. Про які 3 каліки ти кажеш, якщо всі в курсі цього.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 13:51

  phantom_systems написав:Свифтом по 5к баксов проходит без проблем, зачем возиться с непонятными обменками?

а как вы крипту свифтуете в наши банки?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 22 сер, 2020 17:45

  Zebra написав:Після халвінгу тиск нових монет ослабшав в 2 рази. Про які 3 каліки ти кажеш, якщо всі в курсі цього.

ну то ти ще від дати халвінгу розтягни фібо, може не 3, а всього 1 буле
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:45

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Після халвінгу тиск нових монет ослабшав в 2 рази. Про які 3 каліки ти кажеш, якщо всі в курсі цього.

ну то ти ще від дати халвінгу розтягни фібо, може не 3, а всього 1 буле

чого ти вважаєш, що саме твоя сітка фібо найправильніша?
можна взагалі розтягнути від 2010 року.
свою сітку я обгрунтував - 9к був переломним рівнем і тепер ринок бичий і відкату нижче 10к чекати не варто
Zebra
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