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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 01:59
ol_zy написав: phantom_systems написав:
Свифтом по 5к баксов проходит без проблем, зачем возиться с непонятными обменками?
а как вы крипту свифтуете в наши банки?
Как в любые другие. Найдите площадку, которая позволяет торговать в парах с USD, пройдите KYC/AML верификацию.
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