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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1969197019711972

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 01:59

  ol_zy написав:
  phantom_systems написав:Свифтом по 5к баксов проходит без проблем, зачем возиться с непонятными обменками?

а как вы крипту свифтуете в наши банки?

Как в любые другие. Найдите площадку, которая позволяет торговать в парах с USD, пройдите KYC/AML верификацию.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 09:41

  phantom_systems написав:
  ol_zy написав:
  phantom_systems написав:Свифтом по 5к баксов проходит без проблем, зачем возиться с непонятными обменками?

а как вы крипту свифтуете в наши банки?

Как в любые другие. Найдите площадку, которая позволяет торговать в парах с USD, пройдите KYC/AML верификацию.

и укр банки без инвойсов и договоров принимают свифты без вопросов на валютные счета физ.лиц? 2 года назад 15 Евро заправка возвращала так альфа затребовала чеки и объяснения за что деньги и с 1-го раза вернула назад, только со 2-й попытки приняла... Как вариант перевод от родственников еще можно устроить, но сомневаюсь что биржи будут заморачиваться с такими назначениями свифтов да и платеж от юр.лица как-то слабо можно на родственника списать.
ol_zy
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  #<1 ... 1969197019711972
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