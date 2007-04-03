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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 сер, 2020 01:59
ol_zy написав: phantom_systems написав:
Свифтом по 5к баксов проходит без проблем, зачем возиться с непонятными обменками?
а как вы крипту свифтуете в наши банки?
Как в любые другие. Найдите площадку, которая позволяет торговать в парах с USD, пройдите KYC/AML верификацию.
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Додано: Нед 23 сер, 2020 09:41
phantom_systems написав: ol_zy написав: phantom_systems написав:
Свифтом по 5к баксов проходит без проблем, зачем возиться с непонятными обменками?
а как вы крипту свифтуете в наши банки?
Как в любые другие. Найдите площадку, которая позволяет торговать в парах с USD, пройдите KYC/AML верификацию.
и укр банки без инвойсов и договоров принимают свифты без вопросов на валютные счета физ.лиц? 2 года назад 15 Евро заправка возвращала так альфа затребовала чеки и объяснения за что деньги и с 1-го раза вернула назад, только со 2-й попытки приняла... Как вариант перевод от родственников еще можно устроить, но сомневаюсь что биржи будут заморачиваться с такими назначениями свифтов да и платеж от юр.лица как-то слабо можно на родственника списать.
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