phantom_systems написав:Свифтом по 5к баксов проходит без проблем, зачем возиться с непонятными обменками?
а как вы крипту свифтуете в наши банки?
Как в любые другие. Найдите площадку, которая позволяет торговать в парах с USD, пройдите KYC/AML верификацию.
и укр банки без инвойсов и договоров принимают свифты без вопросов на валютные счета физ.лиц? 2 года назад 15 Евро заправка возвращала так альфа затребовала чеки и объяснения за что деньги и с 1-го раза вернула назад, только со 2-й попытки приняла... Как вариант перевод от родственников еще можно устроить, но сомневаюсь что биржи будут заморачиваться с такими назначениями свифтов да и платеж от юр.лица как-то слабо можно на родственника списать.
Zebra написав:Після халвінгу тиск нових монет ослабшав в 2 рази. Про які 3 каліки ти кажеш, якщо всі в курсі цього.
ну то ти ще від дати халвінгу розтягни фібо, може не 3, а всього 1 буле
чого ти вважаєш, що саме твоя сітка фібо найправильніша? можна взагалі розтягнути від 2010 року. свою сітку я обгрунтував - 9к був переломним рівнем і тепер ринок бичий і відкату нижче 10к чекати не варто
яка моя сітка? моєї немає, є теорія викладена не мною, а приклади що навів, один по локальному росту на основі тіла свічок, коли важлива тільки ціна відкриття-закриття, 2й приклад - даний ріст загалом, після березневого відскоку, ... а те, що ти розтягнув, то це сітка до рівня важливого для твоєї уяви, а не по теорії, можеш навіть 2х "аналітиків"-однодумців не шукати, а інші аргументи взагалі жесть, ... я не знаю, що в тебе там за хвалена стратегія скальпінгу, але качельна - явний фейспалм