phantom_systems написав:Свифтом по 5к баксов проходит без проблем, зачем возиться с непонятными обменками?
а как вы крипту свифтуете в наши банки?
Как в любые другие. Найдите площадку, которая позволяет торговать в парах с USD, пройдите KYC/AML верификацию.
и укр банки без инвойсов и договоров принимают свифты без вопросов на валютные счета физ.лиц? 2 года назад 15 Евро заправка возвращала так альфа затребовала чеки и объяснения за что деньги и с 1-го раза вернула назад, только со 2-й попытки приняла... Как вариант перевод от родственников еще можно устроить, но сомневаюсь что биржи будут заморачиваться с такими назначениями свифтов да и платеж от юр.лица как-то слабо можно на родственника списать.
Zebra написав:Після халвінгу тиск нових монет ослабшав в 2 рази. Про які 3 каліки ти кажеш, якщо всі в курсі цього.
ну то ти ще від дати халвінгу розтягни фібо, може не 3, а всього 1 буле
чого ти вважаєш, що саме твоя сітка фібо найправильніша? можна взагалі розтягнути від 2010 року. свою сітку я обгрунтував - 9к був переломним рівнем і тепер ринок бичий і відкату нижче 10к чекати не варто
яка моя сітка? моєї немає, є теорія викладена не мною, а приклади що навів, один по локальному росту на основі тіла свічок, коли важлива тільки ціна відкриття-закриття, 2й приклад - даний ріст загалом, після березневого відскоку, ... а те, що ти розтягнув, то це сітка до рівня важливого для твоєї уяви, а не по теорії, можеш навіть 2х "аналітиків"-однодумців не шукати, а інші аргументи взагалі жесть, ... я не знаю, що в тебе там за хвалена стратегія скальпінгу, але качельна - явний фейспалм
пцблд... Такого даже на сеансах массового гипноза лохов у Сандея Аделаджи и Мунтяна не бывает.
Пока наши лохи допрут что это такое, сливки уже снимут.Дефай - это реально новое(но уже и не очень) направление.В сети есть описания.Это различные услуги, регулируемые смартконтрактами, в которых отсутствует централизация.Т е нет государства, нет банка, нет верификации, нет обмана(т к код открыт).есть скорость, эффективность и огромные перспективы.
Кучинелли написав:Эфир чётко пампится на всё вкидываемых новостях про 2.0.
Есть другая версия причины пампа эфира. В самое ближайшее время из майнинга "отвалятся" 4-х гиговые видеокарты. А их доля довольна велика в майнинге эфира. Nvidia и AMD нужно продавать свои новые карточки. Я сам не мониторю, но вот ValeraTV утверждает, что уже сейчас карточек по нормальным ценам не купить. Как-то так.
Это как то НЕ так.И я и ты привели второстепенные причины пампа.основная причина пампа - это блокировка монет в сетях Дефай.Т е востребованность эфира в новой струе.Уже 2,5% монет там.