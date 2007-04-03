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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1970197119721973>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 01:59

  ol_zy написав:
  phantom_systems написав:Свифтом по 5к баксов проходит без проблем, зачем возиться с непонятными обменками?

а как вы крипту свифтуете в наши банки?

Как в любые другие. Найдите площадку, которая позволяет торговать в парах с USD, пройдите KYC/AML верификацию.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 09:41

  phantom_systems написав:
  ol_zy написав:
  phantom_systems написав:Свифтом по 5к баксов проходит без проблем, зачем возиться с непонятными обменками?

а как вы крипту свифтуете в наши банки?

Как в любые другие. Найдите площадку, которая позволяет торговать в парах с USD, пройдите KYC/AML верификацию.

и укр банки без инвойсов и договоров принимают свифты без вопросов на валютные счета физ.лиц? 2 года назад 15 Евро заправка возвращала так альфа затребовала чеки и объяснения за что деньги и с 1-го раза вернула назад, только со 2-й попытки приняла... Как вариант перевод от родственников еще можно устроить, но сомневаюсь что биржи будут заморачиваться с такими назначениями свифтов да и платеж от юр.лица как-то слабо можно на родственника списать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 11:12

ol_zy

Спробуйте Приватбанк

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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:01

Безумие и отвага vs мастерство и осторожность :D Интересно, какая доля первых успеет(ла) зафиксировать прибыль? Думается, что не очень большая...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 13:16

Вроде на шару до 25 августа эфир раздают. До 1.5 ETH 8)
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:33

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Після халвінгу тиск нових монет ослабшав в 2 рази. Про які 3 каліки ти кажеш, якщо всі в курсі цього.

ну то ти ще від дати халвінгу розтягни фібо, може не 3, а всього 1 буле

чого ти вважаєш, що саме твоя сітка фібо найправильніша?
можна взагалі розтягнути від 2010 року.
свою сітку я обгрунтував - 9к був переломним рівнем і тепер ринок бичий і відкату нижче 10к чекати не варто

яка моя сітка? моєї немає, є теорія викладена не мною, а приклади що навів, один по локальному росту на основі тіла свічок, коли важлива тільки ціна відкриття-закриття, 2й приклад - даний ріст загалом, після березневого відскоку, ... а те, що ти розтягнув, то це сітка до рівня важливого для твоєї уяви, а не по теорії, можеш навіть 2х "аналітиків"-однодумців не шукати, а інші аргументи взагалі жесть, ... я не знаю, що в тебе там за хвалена стратегія скальпінгу, але качельна - явний фейспалм
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 17:03

Кому еще зэфирные плюшки? :)

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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  lrs7719 написав:А какие мысли по deFI монетам?


При более глубоком изучении темы, уже инвестировал в такие проекты.Уверен, что это реальное применение крипты, которого долго ждали.Развитие будет, точнее оно уже идёт, но будет значительно сильнее.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:07

  airmax78 написав:
  andrein написав:За последний месяц DeFi-токены подорожали на 500-1000%. Что это такое?

https://www.rbc.ru/crypto/news/5f2e845a9a7947478992bbe9



пцблд... Такого даже на сеансах массового гипноза лохов у Сандея Аделаджи и Мунтяна не бывает.


Пока наши лохи допрут что это такое, сливки уже снимут.Дефай - это реально новое(но уже и не очень) направление.В сети есть описания.Это различные услуги, регулируемые смартконтрактами, в которых отсутствует централизация.Т е нет государства, нет банка, нет верификации, нет обмана(т к код открыт).есть скорость, эффективность и огромные перспективы.
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 20:09

  aleexxxx написав:
  Кучинелли написав:Эфир чётко пампится на всё вкидываемых новостях про 2.0.

Есть другая версия причины пампа эфира. В самое ближайшее время из майнинга "отвалятся" 4-х гиговые видеокарты. А их доля довольна велика в майнинге эфира. Nvidia и AMD нужно продавать свои новые карточки. Я сам не мониторю, но вот ValeraTV утверждает, что уже сейчас карточек по нормальным ценам не купить. Как-то так.


Это как то НЕ так.И я и ты привели второстепенные причины пампа.основная причина пампа - это блокировка монет в сетях Дефай.Т е востребованность эфира в новой струе.Уже 2,5% монет там.
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