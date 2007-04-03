Кучинелли написав:Эфир чётко пампится на всё вкидываемых новостях про 2.0.
Есть другая версия причины пампа эфира. В самое ближайшее время из майнинга "отвалятся" 4-х гиговые видеокарты. А их доля довольна велика в майнинге эфира. Nvidia и AMD нужно продавать свои новые карточки. Я сам не мониторю, но вот ValeraTV утверждает, что уже сейчас карточек по нормальным ценам не купить. Как-то так.
Это как то НЕ так.И я и ты привели второстепенные причины пампа.основная причина пампа - это блокировка монет в сетях Дефай.Т е востребованность эфира в новой струе.Уже 2,5% монет там.
Битфинекс на холодном кошельке вообще 3.5% всех выпущенных монет держит, которые они покупали на своей же бирже стенками по 20-100 тысяч штук в день, когда цена была 120-140.
Так что ДеФи это лужа пока что, до хайпа ICO образца 2017 еще как до неба.
osafly написав:OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...
Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта!
Вітаю, куме! Кайфуєм!
Спасибо..Скоро уже долью весь...я надеюсь.Последние несколько десятков поставлю по 1.46 Глаз радует такое фото...Вот бы всю альту так слить Но чувствую-хренушки
Привет, студент. Пишу это не для того, чтобы тебя упрекнуть или унизить.Хоть ты и нагрубил, но просто как коллеге по цеху хочу показать, что нужно быть более бдительным.ОМG недавно превышала 9$ Я тогда писал в обсуждении, что это проект участвовавший в плазме и перспективный.Вот он и проявился.Сначала его залистила коинбейс.потом тезер выбрал его сайдчейн.Итого слитое дало бы примерно 8Х.Целое состояние. если монет было много изначально. Хочу при этом сказать пару вещей.1 - такое бывает со всеми, поэтому не парафиню тебя, а наоборот подчёркиваю особенность крипторынка.2 - нужно изучать и учиться. особенно если инвестируешь.не понимаю. как покупать монету не представляя что это.
Zebra написав:Битфинекс на холодном кошельке вообще 3.5% всех монет, которые они покупали на своей же бирже стенками по 20-100 тысяч штук в день, когда цена была 120-140.Так что ДеФи это лужа пока что, до хайпа ICO образца 2017 еще как до неба.
Это не противоречит сказанному.я купил уже кое что из дефай именно потому. что ты написал - до хайпа далеко, когда он будет входить будет тяжелее...на росте.
Что в последнее время понравилось на крипторынке.Рост отдельных проектов. независимо от битка.Ада,Космос, Омг,Доги .Трудно конечно угадать, что держать и до каких пор.Но иногда получается.на форуме есть люди. знающие, что я держу космос с гораздо меньщих цен и он одна из любимых монет.А почему. да потому. что изучал вопрос - что это и с чем едят.технология отличная. перспективная. востребованная.технически там на больших ТФ чашка с ручкой рисовалась афигенная.Вот и результат - иксы.
Ну, у меня есть в кошельке биткоины, которые мне перевели. Теперь мне надо завести их на биржу, пройти верификацию и попробовать свифтануть или же просто через обменку перевести на приват без всякой верификации и идентификации (можно и не на приват зависит от курса на моменте в обменках)