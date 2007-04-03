Додано: Нед 23 сер, 2020 20:41

osafly написав: Козак-характерник написав: osafly написав: OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...



Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта! OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...Пока писал-закрылись все ордера...Рокэта!

Вітаю, куме! Кайфуєм! Вітаю, куме!Кайфуєм!



Спасибо..Скоро уже долью весь...я надеюсь.Последние несколько десятков поставлю по 1.46 Глаз радует такое фото...Вот бы всю альту так слить Но чувствую-хренушки

Спасибо..Скоро уже долью весь...я надеюсь.Последние несколько десятков поставлю по 1.46 Глаз радует такое фото...Вот бы всю альту так слитьНо чувствую-хренушки

Привет, студент.Пишу это не для того, чтобы тебя упрекнуть или унизить.Хоть ты и нагрубил, но просто как коллеге по цеху хочу показать, что нужно быть более бдительным.ОМG недавно превышала 9$Я тогда писал в обсуждении, что это проект участвовавший в плазме и перспективный.Вот он и проявился.Сначала его залистила коинбейс.потом тезер выбрал его сайдчейн.Итого слитое дало бы примерно 8Х.Целое состояние. если монет было много изначально. Хочу при этом сказать пару вещей.1 - такое бывает со всеми, поэтому не парафиню тебя, а наоборот подчёркиваю особенность крипторынка.2 - нужно изучать и учиться. особенно если инвестируешь.не понимаю. как покупать монету не представляя что это.