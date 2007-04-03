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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1971197219731974

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:49

  Кучинелли написав:
  lrs7719 написав:да вот тоже прикупил SNX, MKR, JST и COMP. Хотя LEND пока в лидерах...


Я заинтересовался протоколом AMM, который делают WRX и MATIC.(Индия).Обещают до конца сентября. поэтому как бы результат будет уже довольно скоро и можно будет делать выводы - разводняк это или что то толковое.

Однозначно технология найдет применение и жизнь всех покупателей токенов обретет новый смысл, откроются новые горизонты, будут начислены иксы, на хлеб будет намазана черная икра.

Моя же икра - это скальпинг.

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Востаннє редагувалось Zebra в Вів 25 сер, 2020 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 19:50

  Кучинелли написав:
  osafly написав:
  osafly написав:OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...

Спасибо..Скоро уже долью весь...я надеюсь.Последние несколько десятков поставлю по 1.46 Глаз радует такое фото...Вот бы всю альту так слить :lol: Но чувствую-хренушки
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Привет, студент. Пишу это не для того, чтобы тебя упрекнуть или унизить.Хоть ты и нагрубил, но просто как коллеге по цеху хочу показать, что нужно быть более бдительным.ОМG недавно превышала 9$ :!: Я тогда писал в обсуждении, что это проект участвовавший в плазме и перспективный.Вот он и проявился.Сначала его залистила коинбейс.потом тезер выбрал его сайдчейн.Итого слитое дало бы примерно 8Х.Целое состояние. если монет было много изначально. Хочу при этом сказать пару вещей.1 - такое бывает со всеми, поэтому не парафиню тебя, а наоборот подчёркиваю особенность крипторынка.2 - нужно изучать и учиться. особенно если инвестируешь.не понимаю. как покупать монету не представляя что это.


Я тебе не коллега,шизоид.Ты никак не угомонишься...Что в этот раз,спустя два месяца после последнего нашего "общения"...??У тебя таблетки закончились,или санитары дверь в палату забыли запереть,что ты обратно выбралось на свободу :D Тебя кто трогает,что ты опять тут нарисовалось со своими нравоучениями??Ты самоутвержаешься здесь таким образом,или я тебе так сильно на твое эго наступил,что ты успокоиться никак не можешь,каждый раз обс....раясь все больше и больше на глазах публики.Мне уже за тебя стыдно.Ты,который по английски не может произнести правильно крипто токен-лезешь других поучать,я уже не говорю,чтоб ты пару слов хотя бы выучил по английски,или на каком другом языке.Умник! Ты умный я смотрю задним числом...А тебе не знакомо понятие как короткая сделка?? Что ты мне тычешь мои сделки! Ты свою хоть одну показал?? Зебра,человек которого я уважаю и прислушиваюсь к его мнению на данном форуме,продавал в короткую биткоин по 5800,если мне память не изменяет..Он получил прибыль и вышел из рынка.По твоему он тоже лох и не добрал денег! Ты вообще не соображаешь о чем речь??!!
Далее,согласно твоим другим "притензиям"...Тебя никто никогда не оскорблял и не грубил,в отличие от тебя хама,назвавшего меня по ошибке негодяем...Просто потому,что у меня ник оказался таким точно,как где то ты там увидело на бирже..Ты хамло,самое настоящее хамло по жизни,причем приголубленое,заднеприводное.Ты тут писал что имел типа меня,потому что я ни шарю в крипторынке и прочий свой бред...Так вот,дятел...Тут у нас на ветке,женского пола нет...а значит твои фантазии,приголубленые-иметь мужиков получается это твои затаенные фантазии...Выходит-ты гей!Штзофрейник и пид..,который не может успокоиться просто потому,что ему указали место,где оно должно быть,а именно-на параше!Там твое место.Поэтому завали свое хлебало и не нужно мне здесь писать и тыкать в графики.Разговаривать с тобой,как взяться за г.... кем ты и являешься по жизни.Поэтому,умничай и поучай других.Ты мне вообще фиолетов.Все мое к тебе послание,наставление и ответ-П.Н.Х. Как расшифруешь эту незатейливую фразу-вот туда и иди!
osafly
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