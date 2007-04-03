Додано: Вів 25 сер, 2020 19:50

Кучинелли написав: osafly написав: osafly написав: OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...



Спасибо..Скоро уже долью весь...я надеюсь.Последние несколько десятков поставлю по 1.46 Глаз радует такое фото...Вот бы всю альту так слить Но чувствую-хренушки

OMG прет как в ж... ужаленный..Расставил ордера на 1.167-1.18,потом на 1.29...Продолжаю сливать этот скам..Хорошо попер,прям ZRX 2.0. Вот Вам и бульбашки...Спасибо..Скоро уже долью весь...я надеюсь.Последние несколько десятков поставлю по 1.46 Глаз радует такое фото...Вот бы всю альту так слитьНо чувствую-хренушки



Привет, студент. Пишу это не для того, чтобы тебя упрекнуть или унизить.Хоть ты и нагрубил, но просто как коллеге по цеху хочу показать, что нужно быть более бдительным.ОМG недавно превышала 9$ Я тогда писал в обсуждении, что это проект участвовавший в плазме и перспективный.Вот он и проявился.Сначала его залистила коинбейс.потом тезер выбрал его сайдчейн.Итого слитое дало бы примерно 8Х.Целое состояние. если монет было много изначально. Хочу при этом сказать пару вещей.1 - такое бывает со всеми, поэтому не парафиню тебя, а наоборот подчёркиваю особенность крипторынка.2 - нужно изучать и учиться. особенно если инвестируешь.не понимаю. как покупать монету не представляя что это. Привет, студент. Пишу это не для того, чтобы тебя упрекнуть или унизить.Хоть ты и нагрубил, но просто как коллеге по цеху хочу показать, что нужно быть более бдительным.ОМG недавно превышала 9$Я тогда писал в обсуждении, что это проект участвовавший в плазме и перспективный.Вот он и проявился.Сначала его залистила коинбейс.потом тезер выбрал его сайдчейн.Итого слитое дало бы примерно 8Х.Целое состояние. если монет было много изначально. Хочу при этом сказать пару вещей.1 - такое бывает со всеми, поэтому не парафиню тебя, а наоборот подчёркиваю особенность крипторынка.2 - нужно изучать и учиться. особенно если инвестируешь.не понимаю. как покупать монету не представляя что это.

Я тебе не коллега,шизоид.Ты никак не угомонишься...Что в этот раз,спустя два месяца после последнего нашего "общения"...??У тебя таблетки закончились,или санитары дверь в палату забыли запереть,что ты обратно выбралось на свободуТебя кто трогает,что ты опять тут нарисовалось со своими нравоучениями??Ты самоутвержаешься здесь таким образом,или я тебе так сильно на твое эго наступил,что ты успокоиться никак не можешь,каждый раз обс....раясь все больше и больше на глазах публики.Мне уже за тебя стыдно.Ты,который по английски не может произнести правильно крипто токен-лезешь других поучать,я уже не говорю,чтоб ты пару слов хотя бы выучил по английски,или на каком другом языке.Умник! Ты умный я смотрю задним числом...А тебе не знакомо понятие как короткая сделка?? Что ты мне тычешь мои сделки! Ты свою хоть одну показал?? Зебра,человек которого я уважаю и прислушиваюсь к его мнению на данном форуме,продавал в короткую биткоин по 5800,если мне память не изменяет..Он получил прибыль и вышел из рынка.По твоему он тоже лох и не добрал денег! Ты вообще не соображаешь о чем речь??!!Далее,согласно твоим другим "притензиям"...Тебя никто никогда не оскорблял и не грубил,в отличие от тебя хама,назвавшего меня по ошибке негодяем...Просто потому,что у меня ник оказался таким точно,как где то ты там увидело на бирже..Ты хамло,самое настоящее хамло по жизни,причем приголубленое,заднеприводное.Ты тут писал что имел типа меня,потому что я ни шарю в крипторынке и прочий свой бред...Так вот,дятел...Тут у нас на ветке,женского пола нет...а значит твои фантазии,приголубленые-иметь мужиков получается это твои затаенные фантазии...Выходит-ты гей!Штзофрейник и пид..,который не может успокоиться просто потому,что ему указали место,где оно должно быть,а именно-на параше!Там твое место.Поэтому завали свое хлебало и не нужно мне здесь писать и тыкать в графики.Разговаривать с тобой,как взяться за г.... кем ты и являешься по жизни.Поэтому,умничай и поучай других.Ты мне вообще фиолетов.Все мое к тебе послание,наставление и ответ-П.Н.Х. Как расшифруешь эту незатейливую фразу-вот туда и иди!