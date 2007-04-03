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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Кучинелли
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Додано: Суб 29 сер, 2020 18:31
Сыпятся сигнальные транзакции 0.00000777. Раньше это означало хороший дамп на пару тысяч вниз. Сейчас тишина, странно все это.
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andrein
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:00
andrein написав:
Сыпятся сигнальные транзакции 0.00000777. Раньше это означало хороший дамп на пару тысяч вниз. Сейчас тишина, странно все это.
тут два основных варианта
1 - деза. чтобы спутать карты
2 - нужно ждать
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Кучинелли
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