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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 18:05
Додано: Суб 29 сер, 2020 18:31
Сыпятся сигнальные транзакции 0.00000777. Раньше это означало хороший дамп на пару тысяч вниз. Сейчас тишина, странно все это.
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:00
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:02
дякую, але по лінку нічого нового не дізнався,
... а суть мого повідомлення була про туземенщиків => істерія почалася, коли ціна (YFI) наздогнала ціну діда, потім почали 20к вангувати, а зараз, коли уже 2 BTC, то взагалі про 100к баксів із кожної праски на твіттері, ... тому сектанти XRP=589$, і що він кращий біткоїна зразка 2017-2018 р. може залишилися, але в нинішній час інші герої, ... доречі, із кількістю токенів в обороті ~30к обійти діда було легко, а також історично, як для крипти взагалі, але коли ставлять планку 20к, а потім 100к, а дехто взагалі в космос відправляє, як для діда в 2017 році - це просто жесть
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:29
Блд ico скам вообще никого ничему не научил. ПЦ какой-то. Весь мир состоит из вкладчиков Б2Б.
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:38
Как я вижу ситуацию...
Конечно в итоге это окажется очередным разводом на бабло.Но фишка в том, что все знают - кто в начале, тот заработает.А сейчас можно считать только начало этого дефай бума.Поэтому нормальному человеку многое кажется просто фантастикой.Но этож крипторынок тут фантастика каждый день.Кстати, я давно уже писал о том, что зреет нечто, должны произойти новшества, изменения.Ну согласись, что крипторынок с 2018 года превратился в ерунду - бешеная доминация биткоина и вся крипта по лекалу за ним.Неа, так не годится.Вот и вырываемся из застоя.
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я тебя недавно в Рыбальском видел без штанов.Ещё думаю. Макс или нет.Может жарко было.А потом вспомнил, что ты прислушивался к идеям осафёла.Ну и остался без портков.Вроде сурьёзный дядька, должен понимать. что крипторынок однозначно подразумевает нестандартные решения, повышенный риск, ну и соотв вознаграждение, и далеко не всем
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