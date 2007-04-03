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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Кучинелли
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Додано: Суб 29 сер, 2020 18:31
Сыпятся сигнальные транзакции 0.00000777. Раньше это означало хороший дамп на пару тысяч вниз. Сейчас тишина, странно все это.
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andrein
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:00
andrein написав:
Сыпятся сигнальные транзакции 0.00000777. Раньше это означало хороший дамп на пару тысяч вниз. Сейчас тишина, странно все это.
тут два основных варианта
1 - деза. чтобы спутать карты
2 - нужно ждать
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Кучинелли
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:02
дякую, але по лінку нічого нового не дізнався,
... а суть мого повідомлення була про туземенщиків => істерія почалася, коли ціна (YFI) наздогнала ціну діда, потім почали 20к вангувати, а зараз, коли уже 2 BTC, то взагалі про 100к баксів із кожної праски на твіттері, ... тому сектанти XRP=589$, і що він кращий біткоїна зразка 2017-2018 р. може залишилися, але в нинішній час інші герої, ... доречі, із кількістю токенів в обороті ~30к обійти діда було легко, а також історично, як для крипти взагалі, але коли ставлять планку 20к, а потім 100к, а дехто взагалі в космос відправляє, як для діда в 2017 році - це просто жесть
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TylerTruman_
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:29
TylerTruman_ написав:
дякую, але по лінку нічого нового не дізнався,
... а суть мого повідомлення була про туземенщиків => істерія почалася, коли ціна (YFI) наздогнала ціну діда, потім почали 20к вангувати, а зараз, коли уже 2 BTC, то взагалі про 100к баксів із кожної праски на твіттері, ... тому сектанти XRP=589$, і що він кращий біткоїна зразка 2017-2018 р. може залишилися, але в нинішній час інші герої, ... доречі, із кількістю токенів в обороті ~30к обійти діда було легко, а також історично, як для крипти взагалі, але коли ставлять планку 20к, а потім 100к, а дехто взагалі в космос відправляє, як для діда в 2017 році - це просто жесть
Блд ico скам вообще никого ничему не научил. ПЦ какой-то. Весь мир состоит из вкладчиков Б2Б.
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airmax78
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:38
TylerTruman_ написав:
дякую, але по лінку нічого нового не дізнався,
... а суть мого повідомлення була про туземенщиків => істерія почалася, коли ціна (YFI) наздогнала ціну діда, потім почали 20к вангувати, а зараз, коли уже 2 BTC, то взагалі про 100к баксів із кожної праски на твіттері, ... тому сектанти XRP=589$, і що він кращий біткоїна зразка 2017-2018 р. може залишилися, але в нинішній час інші герої, ... доречі, із кількістю токенів в обороті ~30к обійти діда було легко, а також історично, як для крипти взагалі, але коли ставлять планку 20к, а потім 100к, а дехто взагалі в космос відправляє, як для діда в 2017 році - це просто жесть
Как я вижу ситуацию...
Конечно в итоге это окажется очередным разводом на бабло.Но фишка в том, что все знают - кто в начале, тот заработает.А сейчас можно считать только начало этого дефай бума.Поэтому нормальному человеку многое кажется просто фантастикой.Но этож крипторынок
тут фантастика каждый день.Кстати, я давно уже писал о том, что зреет нечто, должны произойти новшества, изменения.Ну согласись, что крипторынок с 2018 года превратился в ерунду - бешеная доминация биткоина и вся крипта по лекалу за ним.Неа, так не годится.Вот и вырываемся из застоя.
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Кучинелли
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Додано: Суб 29 сер, 2020 22:52
TylerTruman_ написав:
дякую, але по лінку нічого нового не дізнався,
... а суть мого повідомлення була про туземенщиків => істерія почалася, коли ціна (YFI) наздогнала ціну діда, потім почали 20к вангувати, а зараз, коли уже 2 BTC, то взагалі про 100к баксів із кожної праски на твіттері, ... тому сектанти XRP=589$, і що він кращий біткоїна зразка 2017-2018 р. може залишилися, але в нинішній час інші герої, ... доречі, із кількістю токенів в обороті ~30к обійти діда було легко, а також історично, як для крипти взагалі, але коли ставлять планку 20к, а потім 100к, а дехто взагалі в космос відправляє, як для діда в 2017 році - це просто жесть
На моменті моя сітка Фібо від 9000 до 12400 відпрацювала і біток відбився від 11150
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Zebra
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:02
Кучинелли написав: airmax78 написав:
Блд ico скам вообще никого ничему не научил. ПЦ какой-то. Весь мир состоит из вкладчиков Б2Б.
Я тебя недавно в Рыбальском видел без штанов.Ещё думаю. Макс или нет.Может жарко было.А потом вспомнил, что ты прислушивался к идеям осафёла.Ну и остался без портков.Вроде сурьёзный дядька, должен понимать. что крипторынок однозначно подразумевает нестандартные решения, повышенный риск, ну и соотв вознаграждение, и далеко не всем
Продал все, вложил деньги в DeFi govno.
Сначала расчеты в биткоэнах захватили мир и лишили банки работы, потом смарт-контракты на эфире отобрали работу у юристов, теперь новое г0вно захватит рынок кредитования. Все так.
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airmax78
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