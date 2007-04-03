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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1972197319741975>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:06

yearn.finance (YFI) - це XRP2020? :mrgreen:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 18:05

  TylerTruman_ написав:yearn.finance (YFI) - це XRP2020? :mrgreen:

https://www.rbc.ru/crypto/news/5f3f61b29a7947c4a393f396
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 18:31

Сыпятся сигнальные транзакции 0.00000777. Раньше это означало хороший дамп на пару тысяч вниз. Сейчас тишина, странно все это.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:00

  andrein написав:Сыпятся сигнальные транзакции 0.00000777. Раньше это означало хороший дамп на пару тысяч вниз. Сейчас тишина, странно все это.

тут два основных варианта
1 - деза. чтобы спутать карты
2 - нужно ждать
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:02

  Кучинелли написав:
  TylerTruman_ написав:yearn.finance (YFI) - це XRP2020? :mrgreen:

https://www.rbc.ru/crypto/news/5f3f61b29a7947c4a393f396

дякую, але по лінку нічого нового не дізнався,
... а суть мого повідомлення була про туземенщиків => істерія почалася, коли ціна (YFI) наздогнала ціну діда, потім почали 20к вангувати, а зараз, коли уже 2 BTC, то взагалі про 100к баксів із кожної праски на твіттері, ... тому сектанти XRP=589$, і що він кращий біткоїна зразка 2017-2018 р. може залишилися, але в нинішній час інші герої, ... доречі, із кількістю токенів в обороті ~30к обійти діда було легко, а також історично, як для крипти взагалі, але коли ставлять планку 20к, а потім 100к, а дехто взагалі в космос відправляє, як для діда в 2017 році - це просто жесть
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:29

  TylerTruman_ написав:
  Кучинелли написав:
  TylerTruman_ написав:yearn.finance (YFI) - це XRP2020? :mrgreen:

https://www.rbc.ru/crypto/news/5f3f61b29a7947c4a393f396

дякую, але по лінку нічого нового не дізнався,
... а суть мого повідомлення була про туземенщиків => істерія почалася, коли ціна (YFI) наздогнала ціну діда, потім почали 20к вангувати, а зараз, коли уже 2 BTC, то взагалі про 100к баксів із кожної праски на твіттері, ... тому сектанти XRP=589$, і що він кращий біткоїна зразка 2017-2018 р. може залишилися, але в нинішній час інші герої, ... доречі, із кількістю токенів в обороті ~30к обійти діда було легко, а також історично, як для крипти взагалі, але коли ставлять планку 20к, а потім 100к, а дехто взагалі в космос відправляє, як для діда в 2017 році - це просто жесть

Блд ico скам вообще никого ничему не научил. ПЦ какой-то. Весь мир состоит из вкладчиков Б2Б.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:38

  TylerTruman_ написав:
  Кучинелли написав:
  TylerTruman_ написав:yearn.finance (YFI) - це XRP2020? :mrgreen:

https://www.rbc.ru/crypto/news/5f3f61b29a7947c4a393f396

дякую, але по лінку нічого нового не дізнався,
... а суть мого повідомлення була про туземенщиків => істерія почалася, коли ціна (YFI) наздогнала ціну діда, потім почали 20к вангувати, а зараз, коли уже 2 BTC, то взагалі про 100к баксів із кожної праски на твіттері, ... тому сектанти XRP=589$, і що він кращий біткоїна зразка 2017-2018 р. може залишилися, але в нинішній час інші герої, ... доречі, із кількістю токенів в обороті ~30к обійти діда було легко, а також історично, як для крипти взагалі, але коли ставлять планку 20к, а потім 100к, а дехто взагалі в космос відправляє, як для діда в 2017 році - це просто жесть


Как я вижу ситуацию...
Конечно в итоге это окажется очередным разводом на бабло.Но фишка в том, что все знают - кто в начале, тот заработает.А сейчас можно считать только начало этого дефай бума.Поэтому нормальному человеку многое кажется просто фантастикой.Но этож крипторынок :) тут фантастика каждый день.Кстати, я давно уже писал о том, что зреет нечто, должны произойти новшества, изменения.Ну согласись, что крипторынок с 2018 года превратился в ерунду - бешеная доминация биткоина и вся крипта по лекалу за ним.Неа, так не годится.Вот и вырываемся из застоя.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Блд ico скам вообще никого ничему не научил. ПЦ какой-то. Весь мир состоит из вкладчиков Б2Б.


Я тебя недавно в Рыбальском видел без штанов.Ещё думаю. Макс или нет.Может жарко было.А потом вспомнил, что ты прислушивался к идеям осафёла.Ну и остался без портков.Вроде сурьёзный дядька, должен понимать. что крипторынок однозначно подразумевает нестандартные решения, повышенный риск, ну и соотв вознаграждение, и далеко не всем :D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:52

  TylerTruman_ написав:
  Кучинелли написав:
  TylerTruman_ написав:yearn.finance (YFI) - це XRP2020? :mrgreen:

https://www.rbc.ru/crypto/news/5f3f61b29a7947c4a393f396

дякую, але по лінку нічого нового не дізнався,
... а суть мого повідомлення була про туземенщиків => істерія почалася, коли ціна (YFI) наздогнала ціну діда, потім почали 20к вангувати, а зараз, коли уже 2 BTC, то взагалі про 100к баксів із кожної праски на твіттері, ... тому сектанти XRP=589$, і що він кращий біткоїна зразка 2017-2018 р. може залишилися, але в нинішній час інші герої, ... доречі, із кількістю токенів в обороті ~30к обійти діда було легко, а також історично, як для крипти взагалі, але коли ставлять планку 20к, а потім 100к, а дехто взагалі в космос відправляє, як для діда в 2017 році - це просто жесть

На моменті моя сітка Фібо від 9000 до 12400 відпрацювала і біток відбився від 11150
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:02

  Кучинелли написав:
  airmax78 написав:Блд ico скам вообще никого ничему не научил. ПЦ какой-то. Весь мир состоит из вкладчиков Б2Б.


Я тебя недавно в Рыбальском видел без штанов.Ещё думаю. Макс или нет.Может жарко было.А потом вспомнил, что ты прислушивался к идеям осафёла.Ну и остался без портков.Вроде сурьёзный дядька, должен понимать. что крипторынок однозначно подразумевает нестандартные решения, повышенный риск, ну и соотв вознаграждение, и далеко не всем :D

Продал все, вложил деньги в DeFi govno.
Сначала расчеты в биткоэнах захватили мир и лишили банки работы, потом смарт-контракты на эфире отобрали работу у юристов, теперь новое г0вно захватит рынок кредитования. Все так.
airmax78
 
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