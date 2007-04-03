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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:13
есть ли вероятность что биток пойдёт ниже 3000?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:15
uaprofi написав:
есть ли вероятность что биток пойдёт ниже 3000?
в ближайшее время нет
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Zebra
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:16
Zebra написав: uaprofi написав:
есть ли вероятность что биток пойдёт ниже 3000?
в ближайшее время нет
В неближайшее тоже.
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phantom_systems
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:17
phantom_systems написав: Zebra написав: uaprofi написав:
есть ли вероятность что биток пойдёт ниже 3000?
в ближайшее время нет
В неближайшее тоже.
Технологии имеют свойство устаревать.
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Zebra
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:39
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
в ближайшее время нет
В неближайшее тоже.
Технологии имеют свойство устаревать.
Дед тоже эволюционирует потихоньку. Инфраструктура расширяется. Эмиссия сокращается.
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phantom_systems
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