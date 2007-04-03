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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:13
есть ли вероятность что биток пойдёт ниже 3000?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:15
uaprofi написав:
есть ли вероятность что биток пойдёт ниже 3000?
в ближайшее время нет
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Zebra
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:16
Zebra написав: uaprofi написав:
есть ли вероятность что биток пойдёт ниже 3000?
в ближайшее время нет
В неближайшее тоже.
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phantom_systems
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:17
phantom_systems написав: Zebra написав: uaprofi написав:
есть ли вероятность что биток пойдёт ниже 3000?
в ближайшее время нет
В неближайшее тоже.
Технологии имеют свойство устаревать.
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Zebra
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Додано: Суб 29 сер, 2020 23:39
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
в ближайшее время нет
В неближайшее тоже.
Технологии имеют свойство устаревать.
Дед тоже эволюционирует потихоньку. Инфраструктура расширяется. Эмиссия сокращается.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 01:05
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
На моменті моя сітка Фібо від 9000 до 12400 відпрацювала і біток відбився від 11150
не в курсі, що там відпрацювало, а мене ти переконав, що наступний раз якщо будеш щось писати про фібо, то треба незважати, бо розтягуєш дідько зднає що, і про рівні те ж ліпиш
Існує тільки основная теорія природи "золотого сєчєнія". А звідки і докуди його розтягувати - кожен вирішує сам, і потім лише результат покаже - вгадав, чи не вгадав.
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Zebra
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Додано: Нед 30 сер, 2020 17:17
бутеріум на 500 хтось планує скидувати? і в когось кроси до нього є відкриті?
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TylerTruman_
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Додано: Нед 30 сер, 2020 18:35
airmax78 написав: Кучинелли написав: airmax78 написав:
Блд ico скам вообще никого ничему не научил. ПЦ какой-то. Весь мир состоит из вкладчиков Б2Б.
Я тебя недавно в Рыбальском видел без штанов.Ещё думаю. Макс или нет.Может жарко было.А потом вспомнил, что ты прислушивался к идеям осафёла.Ну и остался без портков.Вроде сурьёзный дядька, должен понимать. что крипторынок однозначно подразумевает нестандартные решения, повышенный риск, ну и соотв вознаграждение, и далеко не всем
Продал все, вложил деньги в DeFi govno.
Сначала расчеты в биткоэнах захватили мир и лишили банки работы, потом смарт-контракты на эфире отобрали работу у юристов, теперь новое г0вно захватит рынок кредитования. Все так.
Отлично.Чувство юмора не должно покидать.А я всё не пойму сразу, зачем ты в теме недвиги пишешь постоянно о намерениях продать прелесть.Оказывается для покупки г0вна.Кстати. оно имеет 5 основных направлений, не только кредитование.Желаю тебе поднять Х20
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Кучинелли
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