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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1973197419751976>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:13

есть ли вероятность что биток пойдёт ниже 3000?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:15

  uaprofi написав:есть ли вероятность что биток пойдёт ниже 3000?

в ближайшее время нет
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:16

  Zebra написав:
  uaprofi написав:есть ли вероятность что биток пойдёт ниже 3000?

в ближайшее время нет

В неближайшее тоже.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:17

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  uaprofi написав:есть ли вероятность что биток пойдёт ниже 3000?

в ближайшее время нет

В неближайшее тоже.

Технологии имеют свойство устаревать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:39

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:в ближайшее время нет

В неближайшее тоже.

Технологии имеют свойство устаревать.

Дед тоже эволюционирует потихоньку. Инфраструктура расширяется. Эмиссия сокращается.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:28

  Zebra написав:На моменті моя сітка Фібо від 9000 до 12400 відпрацювала і біток відбився від 11150

не в курсі, що там відпрацювало, а мене ти переконав, що наступний раз якщо будеш щось писати про фібо, то треба незважати, бо розтягуєш дідько зднає що, і про рівні те ж ліпиш :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 01:05

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:На моменті моя сітка Фібо від 9000 до 12400 відпрацювала і біток відбився від 11150

не в курсі, що там відпрацювало, а мене ти переконав, що наступний раз якщо будеш щось писати про фібо, то треба незважати, бо розтягуєш дідько зднає що, і про рівні те ж ліпиш :roll:

Існує тільки основная теорія природи "золотого сєчєнія". А звідки і докуди його розтягувати - кожен вирішує сам, і потім лише результат покаже - вгадав, чи не вгадав.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:16

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:На моменті моя сітка Фібо від 9000 до 12400 відпрацювала і біток відбився від 11150

не в курсі, що там відпрацювало, а мене ти переконав, що наступний раз якщо будеш щось писати про фібо, то треба незважати, бо розтягуєш дідько зднає що, і про рівні те ж ліпиш :roll:

Існує тільки основная теорія природи "золотого сєчєнія". А звідки і докуди його розтягувати - кожен вирішує сам, і потім лише результат покаже - вгадав, чи не вгадав.

щасливого тобі вгадування :)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:17

бутеріум на 500 хтось планує скидувати? і в когось кроси до нього є відкриті?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:35

  airmax78 написав:
  Кучинелли написав:
  airmax78 написав:Блд ico скам вообще никого ничему не научил. ПЦ какой-то. Весь мир состоит из вкладчиков Б2Б.


Я тебя недавно в Рыбальском видел без штанов.Ещё думаю. Макс или нет.Может жарко было.А потом вспомнил, что ты прислушивался к идеям осафёла.Ну и остался без портков.Вроде сурьёзный дядька, должен понимать. что крипторынок однозначно подразумевает нестандартные решения, повышенный риск, ну и соотв вознаграждение, и далеко не всем :D

Продал все, вложил деньги в DeFi govno.
Сначала расчеты в биткоэнах захватили мир и лишили банки работы, потом смарт-контракты на эфире отобрали работу у юристов, теперь новое г0вно захватит рынок кредитования. Все так.


Отлично.Чувство юмора не должно покидать.А я всё не пойму сразу, зачем ты в теме недвиги пишешь постоянно о намерениях продать прелесть.Оказывается для покупки г0вна.Кстати. оно имеет 5 основных направлений, не только кредитование.Желаю тебе поднять Х20 :)
Кучинелли
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