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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:37
TylerTruman_ написав:
бутеріум на 500 хтось планує скидувати? і в когось кроси до нього є відкриті?
Зебра будет брать шорт на 10-20 бутериумов, верняк.Чёт он по прошлому не отписался, неужели прогавил и теперь лося с тунцом...
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