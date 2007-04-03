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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1973197419751976

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 161
1) дно вже було пройдено
27%
43
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:37

  TylerTruman_ написав:бутеріум на 500 хтось планує скидувати? і в когось кроси до нього є відкриті?

Зебра будет брать шорт на 10-20 бутериумов, верняк.Чёт он по прошлому не отписался, неужели прогавил и теперь лося с тунцом...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:38

  TylerTruman_ написав:yearn.finance (YFI) - це XRP2020? :mrgreen:


Видел...когда ты писал он ещё ок 15000 был .Уже был до 38000 и скорректировался на 32000 на момент.
Кучинелли
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Повідомлень: 355
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:58

  Кучинелли написав:
  TylerTruman_ написав:yearn.finance (YFI) - це XRP2020? :mrgreen:


Видел...когда ты писал он ещё ок 15000 был .Уже был до 38000 и скорректировался на 32000 на момент.

так, туземунщики вже чекають 100к як абсолютний точняк, але почали 500к і т.д. загадувати, розмови про крепкі руки, що це шіткоїн фактично круче Маккафі дік лайн, бо круче біткоїна зразка 2017 року :)
TylerTruman_
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