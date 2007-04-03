Зебра будет брать шорт на 10-20 бутериумов, верняк.Чёт он по прошлому не отписался, неужели прогавил и теперь лося с тунцом...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:37
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:38
Додано: Нед 30 сер, 2020 19:58
так, туземунщики вже чекають 100к як абсолютний точняк, але почали 500к і т.д. загадувати, розмови про крепкі руки, що це шіткоїн фактично круче Маккафі дік лайн, бо круче біткоїна зразка 2017 року
Додано: Нед 30 сер, 2020 20:49
Развод чистой воды.Во всех описаниях пишут. что большая цена потому, что маленький тираж 30000 штук.Подвох в том. что это не имеет никакого значения. т к монеты не обязательно покупать целиком.Впрочем как и любую другую монету.Т е важна только капитализация=количество Х цена.Интересно, сколько времени продержится этот лохотрон.
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