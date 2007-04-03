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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1973197419751976

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:37

  TylerTruman_ написав:бутеріум на 500 хтось планує скидувати? і в когось кроси до нього є відкриті?

Зебра будет брать шорт на 10-20 бутериумов, верняк.Чёт он по прошлому не отписался, неужели прогавил и теперь лося с тунцом...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:38

  TylerTruman_ написав:yearn.finance (YFI) - це XRP2020? :mrgreen:


Видел...когда ты писал он ещё ок 15000 был .Уже был до 38000 и скорректировался на 32000 на момент.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:58

  Кучинелли написав:
  TylerTruman_ написав:yearn.finance (YFI) - це XRP2020? :mrgreen:


Видел...когда ты писал он ещё ок 15000 был .Уже был до 38000 и скорректировался на 32000 на момент.

так, туземунщики вже чекають 100к як абсолютний точняк, але почали 500к і т.д. загадувати, розмови про крепкі руки, що це шіткоїн фактично круче Маккафі дік лайн, бо круче біткоїна зразка 2017 року :)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:49

  TylerTruman_ написав:
  Кучинелли написав:
  TylerTruman_ написав:yearn.finance (YFI) - це XRP2020? :mrgreen:


Видел...когда ты писал он ещё ок 15000 был .Уже был до 38000 и скорректировался на 32000 на момент.

так, туземунщики вже чекають 100к як абсолютний точняк, але почали 500к і т.д. загадувати, розмови про крепкі руки, що це шіткоїн фактично круче Маккафі дік лайн, бо круче біткоїна зразка 2017 року :)


Развод чистой воды.Во всех описаниях пишут. что большая цена потому, что маленький тираж 30000 штук.Подвох в том. что это не имеет никакого значения. т к монеты не обязательно покупать целиком.Впрочем как и любую другую монету.Т е важна только капитализация=количество Х цена.Интересно, сколько времени продержится этот лохотрон. :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:42

  Кучинелли написав:Кстати, я давно уже писал о том, что зреет нечто, должны произойти новшества, изменения.Ну согласись, что крипторынок с 2018 года превратился в ерунду - бешеная доминация биткоина и вся крипта по лекалу за ним.Неа, так не годится.Вот и вырываемся из застоя.


Кстати, на это похоже указывает фактическое отсутвие роста да и сообственно перспектив "старых" альтов - того же EOS, BCH, XRP, DASH. Возможно XMR... Хотя кто его знает - перспективы эфира весной тоже вызывали скептиз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:49

  Кучинелли написав:
  lrs7719 написав:да вот тоже прикупил SNX, MKR, JST и COMP. Хотя LEND пока в лидерах...


Я заинтересовался протоколом AMM, который делают WRX и MATIC.(Индия).Обещают до конца сентября. поэтому как бы результат будет уже довольно скоро и можно будет делать выводы - разводняк это или что то толковое.


Да что то эти индйские монеты ни WRX ни MATIC сильно не фонтанируют. Надежд с ними было много, но вот как то никак не сдвинутся. Хотя вроде как и перспективные проекты в плане рынка, но как то туго пока
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:04

  lrs7719 написав:
  Кучинелли написав:
  lrs7719 написав:да вот тоже прикупил SNX, MKR, JST и COMP. Хотя LEND пока в лидерах...


Я заинтересовался протоколом AMM, который делают WRX и MATIC.(Индия).Обещают до конца сентября. поэтому как бы результат будет уже довольно скоро и можно будет делать выводы - разводняк это или что то толковое.


Да что то эти индйские монеты ни WRX ни MATIC сильно не фонтанируют. Надежд с ними было много, но вот как то никак не сдвинутся. Хотя вроде как и перспективные проекты в плане рынка, но как то туго пока


Инвесторы осторожничают.У матика ранее был обвал за несколько часов на 80%.Это вызывает недоверие к индусам.теперь им приходится зарабатывать авторитет заново.Ну и конечно цена возможно будет расти. когда протокол сделают.Пока его нет, никто не ведётся на новостной вброс.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:07

  lrs7719 написав:
  Кучинелли написав:Кстати, я давно уже писал о том, что зреет нечто, должны произойти новшества, изменения.Ну согласись, что крипторынок с 2018 года превратился в ерунду - бешеная доминация биткоина и вся крипта по лекалу за ним.Неа, так не годится.Вот и вырываемся из застоя.


Кстати, на это похоже указывает фактическое отсутвие роста да и сообственно перспектив "старых" альтов - того же EOS, BCH, XRP, DASH. Возможно XMR... Хотя кто его знает - перспективы эфира весной тоже вызывали скептиз.


Да, что то старички поугасли.Но это было предсказуемо.Бесполезность даёт о себе знать.Эфир лично меня отпугивал лишь тем. что они постоянно переносят свои хардфорки и все нововведения.а тут зашевелились, ну и дефай на его блокчейне.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 19:09

  TylerTruman_ написав:
  Кучинелли написав:
  TylerTruman_ написав:yearn.finance (YFI) - це XRP2020? :mrgreen:


Видел...когда ты писал он ещё ок 15000 был .Уже был до 38000 и скорректировался на 32000 на момент.

так, туземунщики вже чекають 100к як абсолютний точняк, але почали 500к і т.д. загадувати, розмови про крепкі руки, що це шіткоїн фактично круче Маккафі дік лайн, бо круче біткоїна зразка 2017 року :)


Руки чешутся купить монету и стать обладателем редкости :) Многие ждут обвала, а этот рынок такой, что вероятнее пойдёт в рост, несмотря на все матюки вокруг.
Кучинелли
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  #<1 ... 1973197419751976
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