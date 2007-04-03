Зебра будет брать шорт на 10-20 бутериумов, верняк.Чёт он по прошлому не отписался, неужели прогавил и теперь лося с тунцом...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:37
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:38
Додано: Нед 30 сер, 2020 19:58
так, туземунщики вже чекають 100к як абсолютний точняк, але почали 500к і т.д. загадувати, розмови про крепкі руки, що це шіткоїн фактично круче Маккафі дік лайн, бо круче біткоїна зразка 2017 року
Додано: Нед 30 сер, 2020 20:49
Развод чистой воды.Во всех описаниях пишут. что большая цена потому, что маленький тираж 30000 штук.Подвох в том. что это не имеет никакого значения. т к монеты не обязательно покупать целиком.Впрочем как и любую другую монету.Т е важна только капитализация=количество Х цена.Интересно, сколько времени продержится этот лохотрон.
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:42
Кстати, на это похоже указывает фактическое отсутвие роста да и сообственно перспектив "старых" альтов - того же EOS, BCH, XRP, DASH. Возможно XMR... Хотя кто его знает - перспективы эфира весной тоже вызывали скептиз.
Додано: Пон 31 сер, 2020 09:49
Да что то эти индйские монеты ни WRX ни MATIC сильно не фонтанируют. Надежд с ними было много, но вот как то никак не сдвинутся. Хотя вроде как и перспективные проекты в плане рынка, но как то туго пока
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:04
Инвесторы осторожничают.У матика ранее был обвал за несколько часов на 80%.Это вызывает недоверие к индусам.теперь им приходится зарабатывать авторитет заново.Ну и конечно цена возможно будет расти. когда протокол сделают.Пока его нет, никто не ведётся на новостной вброс.
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:07
Да, что то старички поугасли.Но это было предсказуемо.Бесполезность даёт о себе знать.Эфир лично меня отпугивал лишь тем. что они постоянно переносят свои хардфорки и все нововведения.а тут зашевелились, ну и дефай на его блокчейне.
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:09
Руки чешутся купить монету и стать обладателем редкости Многие ждут обвала, а этот рынок такой, что вероятнее пойдёт в рост, несмотря на все матюки вокруг.
Додано: Вів 01 вер, 2020 09:56
Кстати глядя на Кардано - всё таки технологии - технологиями, но получается более важно практическое применение. Похоже именно потому и была депресия в крипте 2018-2019 и только появились надежды что где то можно применить - сразу кратный рост в дефаях + эфире.
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