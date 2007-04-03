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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:24
TylerTruman_ написав:
щасливого тобі вгадування
Майже всі мої прогнози в крипті збуваються. Що обвал з 20 000 до 3000-4000 по бітку свого часу в 2017-2018, що по ріплу, по ефіру похід з 100+ до 500-600
а твої прогнози лише короткострокові і по вітру.
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