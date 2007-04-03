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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 вер, 2020 12:24
TylerTruman_ написав:
щасливого тобі вгадування
Майже всі мої прогнози в крипті збуваються. Що обвал з 20 000 до 3000-4000 по бітку свого часу в 2017-2018 та ефіру до 100 баксів, що по ріплу до майже 10 центів, і по ефіру похід з 100+ до 500-600
а твої прогнози лише короткострокові і по вітру.
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Zebra
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:29
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
щасливого тобі вгадування
Майже всі мої прогнози в крипті збуваються. Що обвал з 20 000 до 3000-4000 по бітку свого часу в 2017-2018 та ефіру до 100 баксів, що по ріплу до майже 10 центів, і по ефіру похід з 100+ до 500-600
а твої прогнози лише короткострокові і по вітру.
Зебра, сорян, але по-перше: я тут прогнозів робив ДУЖЕ мало, щоб ти робив якісь висновки ЗАГАЛОМ, по-друге: таки великий % моїх прогнозів не збувається (особливо інтрадейних), що не заважає мені бути профітним трейдером.
а стосовно твоїх "майже всіх", я особисто не знаю такого аналітика, у якого заходять майже всі прогнози, але ж ти не аналітик, і прогнозів не робиш, щось підслуховуєш у говорячих голів на Ютубі, просто задвигаєш якісь хотілки, чи виражаєш свої очікування, і на додачу ще й непослідовний в торговій стратегії зі своїми словами, лол
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TylerTruman_
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:35
TylerTruman_ написав: Zebra написав: TylerTruman_ написав:
щасливого тобі вгадування
Майже всі мої прогнози в крипті збуваються. Що обвал з 20 000 до 3000-4000 по бітку свого часу в 2017-2018 та ефіру до 100 баксів, що по ріплу до майже 10 центів, і по ефіру похід з 100+ до 500-600
а твої прогнози лише короткострокові і по вітру.
Зебра, сорян, але по-перше: я тут прогнозів робив ДУЖЕ мало, щоб ти робив якісь висновки ЗАГАЛОМ, по-друге: таки великий % моїх прогнозів не збувається (особливо інтрадейних), що не заважає мені бути профітним трейдером.
а стосовно твоїх "майже всіх", я особисто не знаю такого аналітика, у якого заходять майже всі прогнози, але ж ти не аналітик, і прогнозів не робиш, щось підслуховуєш у говорячих голів на Ютубі, просто задвигаєш якісь хотілки, чи виражаєш свої очікування, і на додачу ще й непослідовний в торговій стратегії зі своїми словами, лол
Доведи свою компетенцію в ТА, давши прогноз по бітку, ефіру, ріплу на кінець року, бо критикувати кожен може.
І профітним трейдером в крипті бути зовсім не важко, достатньо тверезо оцінювати ризики, і 0-10% від депо щомісяця гарантовані.
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Zebra
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:35
А чооо, деда упал, а банан рухнул?
Выбило с экка и зайти повторно не могу
Но API пока работает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 02 вер, 2020 23:19
clientage написав:
А чооо, деда упал, а банан рухнул?
Выбило с экка и зайти повторно не могу
Но API пока работает
Ну,а как бабло Ваше отнимать то?? "Повесилась" биржа,он натиска нервных хомяков,в очередь ставших на продажу,потными ручками стучащими по клавиатуре.Крипта-это такое дело,сегодня шизофренические трактаты набивать о пользе и хайпе Дефая,а завтра полный памперс "счастья",испорченый воздух и гордое обладание криптовалютным воздухом в баллансе,вместо фиата.Сколько там на выносе лонгов сегодня собрали?? Лимонов 60-80 будет??Вопрос в том,ограничатся этим,или польют дальше и по серьезному?? Фонда ставит рекорды,а ...овно вниз,нужен только повод..Сегодня это было золото.
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osafly
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