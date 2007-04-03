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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1975197619771978>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:24

  TylerTruman_ написав:щасливого тобі вгадування :)

Майже всі мої прогнози в крипті збуваються. Що обвал з 20 000 до 3000-4000 по бітку свого часу в 2017-2018 та ефіру до 100 баксів, що по ріплу до майже 10 центів, і по ефіру похід з 100+ до 500-600

а твої прогнози лише короткострокові і по вітру.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:29

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:щасливого тобі вгадування :)

Майже всі мої прогнози в крипті збуваються. Що обвал з 20 000 до 3000-4000 по бітку свого часу в 2017-2018 та ефіру до 100 баксів, що по ріплу до майже 10 центів, і по ефіру похід з 100+ до 500-600

а твої прогнози лише короткострокові і по вітру.

Зебра, сорян, але по-перше: я тут прогнозів робив ДУЖЕ мало, щоб ти робив якісь висновки ЗАГАЛОМ, по-друге: таки великий % моїх прогнозів не збувається (особливо інтрадейних), що не заважає мені бути профітним трейдером.
а стосовно твоїх "майже всіх", я особисто не знаю такого аналітика, у якого заходять майже всі прогнози, але ж ти не аналітик, і прогнозів не робиш, щось підслуховуєш у говорячих голів на Ютубі, просто задвигаєш якісь хотілки, чи виражаєш свої очікування, і на додачу ще й непослідовний в торговій стратегії зі своїми словами, лол
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:35

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:щасливого тобі вгадування :)

Майже всі мої прогнози в крипті збуваються. Що обвал з 20 000 до 3000-4000 по бітку свого часу в 2017-2018 та ефіру до 100 баксів, що по ріплу до майже 10 центів, і по ефіру похід з 100+ до 500-600

а твої прогнози лише короткострокові і по вітру.

Зебра, сорян, але по-перше: я тут прогнозів робив ДУЖЕ мало, щоб ти робив якісь висновки ЗАГАЛОМ, по-друге: таки великий % моїх прогнозів не збувається (особливо інтрадейних), що не заважає мені бути профітним трейдером.
а стосовно твоїх "майже всіх", я особисто не знаю такого аналітика, у якого заходять майже всі прогнози, але ж ти не аналітик, і прогнозів не робиш, щось підслуховуєш у говорячих голів на Ютубі, просто задвигаєш якісь хотілки, чи виражаєш свої очікування, і на додачу ще й непослідовний в торговій стратегії зі своїми словами, лол

Доведи свою компетенцію в ТА, давши прогноз по бітку, ефіру, ріплу на кінець року, бо критикувати кожен може.

І профітним трейдером в крипті бути зовсім не важко, достатньо тверезо оцінювати ризики, і 0-10% від депо щомісяця гарантовані.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:35

А чооо, деда упал, а банан рухнул?
Выбило с экка и зайти повторно не могу :(
Но API пока работает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 23:19

  clientage написав:А чооо, деда упал, а банан рухнул?
Выбило с экка и зайти повторно не могу :(
Но API пока работает


Ну,а как бабло Ваше отнимать то?? "Повесилась" биржа,он натиска нервных хомяков,в очередь ставших на продажу,потными ручками стучащими по клавиатуре.Крипта-это такое дело,сегодня шизофренические трактаты набивать о пользе и хайпе Дефая,а завтра полный памперс "счастья",испорченый воздух и гордое обладание криптовалютным воздухом в баллансе,вместо фиата.Сколько там на выносе лонгов сегодня собрали?? Лимонов 60-80 будет??Вопрос в том,ограничатся этим,или польют дальше и по серьезному?? Фонда ставит рекорды,а ...овно вниз,нужен только повод..Сегодня это было золото.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 00:38

  Zebra написав:Доведи свою компетенцію в ТА, давши прогноз по бітку, ефіру, ріплу на кінець року, бо критикувати кожен може.

1) я тобі нічого не винен, 2) а тим паче за ірраціональних умов задачі. :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Трумен, ну реально, Зебра дает свое четкое видение, и очень часто оно верное. Вы приходите, напускаете какого-то тумана на диком сленге с видом бога ТА. Через 3-5 дней с тем же умным видом и в той же манере меняете позицию на 180 градусов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:18

Подготовленные Минфином РФ поправки в закон «О цифровых финансовых активах (ЦФА)» запрещают майнерам получать криптовалюту.

Ведомство запрещает получение вознаграждения за майнинг в криптовалюте, следует из письма, с копией которого ознакомились «Известия». Сама добыча монет разрешена, но лишается финансовой ценности.

Под запрет попадают все операции с виртуальными деньгами для физлиц и индивидуальных предпринимателей, а также их использование в качестве платежного средства. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей и до семи лет лишения свободы, юрлицам – до 1 млн рублей штрафа.

Единственными возможными для россиян способами получения криптовалют будут наследование, получение активов в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства.

Минфин РФ остается верен своей позиции, причисляя все активы, не являющиеся иностранной валютой к суррогатам, объясняет управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Определение криптовалюты как имущества не позволяет рассчитываться ей на территории РФ

вся статья по ссыле https://forklog.com/rossijskim-majneram ... -bitkoiny/
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:33

  airmax78 написав:Трумен, ну реально, Зебра дает свое четкое видение, и очень часто оно верное. Вы приходите, напускаете какого-то тумана на диком сленге с видом бога ТА. Через 3-5 дней с тем же умным видом и в той же манере меняете позицию на 180 градусов.

я дуже радий за вас, якщо вангування Зебри вам допомагає, і вам дуже цікаво обговорювати людей, а не ідеї, :shock: ... коли людина називає ціль по фібо, а потім виявляється, що взагалі не вміє правильно розтягувати сітку фібо і називає відфонарні рівні, то дуже потужно, і як дуже круто називати себе прогнозистом, який майже не помиляється, :mrgreen: ... airmax, в мене стратегії під качелі, або інтадейні, і я давно тут не ділився ні ТА, ні торговими ідеями, а стосовно моїх коментарів, хай до "скальпера" Зебри не зразу дійшло що запитання по локальним рівням, а не глобально (20к), а то що в лонгуста за 3-5 днів нічого не змінюється, нуу, як є :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Поздравляю всех с проносом.Сейчас амеры и китайцы глаза продерут и спустят вообще это все в унитаз.Какой сегодня повод для слива??Золото на 9 пипсов упало?? Или чтоб вырости на 20К,нужно его в пол укатать как следует??(кстати такие верующие еще остались)??Но времени нет,на носу американские выборы,скорый крах фонды и нужно все делать либо быстро,либо это Finita La Comedia сезона 2020г Почти все альты успели отстрелять...Ну почти все..Пройдемся по всему теперь катком :lol:
osafly
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