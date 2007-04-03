RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1975197619771978

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Поздравляю всех с проносом

таримся? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32271
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2565 раз.
Подякували: 3775 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:02

  osafly написав:Поздравляю всех с проносом.Сейчас амеры и китайцы глаза продерут и спустят вообще это все в унитаз.Какой сегодня повод для слива??Золото на 9 пипсов упало?? Или чтоб вырости на 20К,нужно его в пол укатать как следует??(кстати такие верующие еще остались)??Но времени нет,на носу американские выборы,скорый крах фонды и нужно все делать либо быстро,либо это Finita La Comedia сезона 2020г Почти все альты успели отстрелять...Ну почти все..Пройдемся по всему теперь катком :lol:

Это фейковый слив. Тезер с бирж никуда не девается, что в 2017 говорил, что сейчас это говорю. Уже почти 14 млрд штук и ежедневно по 100-200 лямов нового печатают.

https://stablecoinstats.com/

Перераспределятся монеты по карманам и дальше пойдут на 20к.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8808
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:18

osafly
для кого это було открытие? из лс:
Чт 27 авг. пока непонятно куда мы прийдём в среднесрок.Или 10500 или 13200

Вт 01 сен. На момент большинство склоняется к падению.До отметок - 11000 - 10800 - 10500.Сложно оценить будет ли так, т к в основном они ориентируются на уровни фибо.
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6136
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4767 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:29

Ещё два месяца до американских президентских выборов, фонда пока что растёт, так что ещё вполне может отскочить. Трон даже сейчас пампят.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1210
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:49

  Zebra написав:
  osafly написав:Поздравляю всех с проносом.Сейчас амеры и китайцы глаза продерут и спустят вообще это все в унитаз.Какой сегодня повод для слива??Золото на 9 пипсов упало?? Или чтоб вырости на 20К,нужно его в пол укатать как следует??(кстати такие верующие еще остались)??Но времени нет,на носу американские выборы,скорый крах фонды и нужно все делать либо быстро,либо это Finita La Comedia сезона 2020г Почти все альты успели отстрелять...Ну почти все..Пройдемся по всему теперь катком :lol:

Это фейковый слив. Тезер с бирж никуда не девается, что в 2017 говорил, что сейчас это говорю. Уже почти 14 млрд штук и ежедневно по 100-200 лямов нового печатают.

https://stablecoinstats.com/

Перераспределятся монеты по карманам и дальше пойдут на 20к.


Не будет никаких 20К в этом году...Выпустить всю ораву неудачников застрявших на тех уровнях???Зачем??Смысл вообще гнать кардинально цену вверх?? Можно успешно лошить хомяков катая туда-сюда от 12-14 до 9 и ниже...Собирая серпом стопы в обе стороны.Сегодня какой улов по стопам + к вчерашнему??
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 594
З нами з: 29.05.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:22

Еще одна криптобиржа Digital Securities Exchange (DSX) канула в Лету вместе с деньгами клиентов.
Площадка была тесно связана с платежным сервисом ePayments, который закрылся из-за претензий регулятора Великобритании (FCA). Средства клиентов в нем оказались заморожены
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9458
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сегодня просто праздник какой то..Фонда ухнула,золото шатающейся походкой и держась за стену,спускается по лестнице,биток вошел в двухдневный запой,пардон-пике!Биржи глючат,другие банкротятся!Алилуйя!Да здравствует хаос!
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 594
З нами з: 29.05.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 02:32

  andrein написав:Сыпятся сигнальные транзакции 0.00000777. Раньше это означало хороший дамп на пару тысяч вниз. Сейчас тишина, странно все это.


Аллах Акбар ! Ещё работают сигналы ! :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 725
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1975197619771978
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6318, 6319, 6320
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
63196 192324780
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 00:33
ib_investor
Валютный рынок в мире 1 ... 719, 720, 721
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7206 1639302
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 23:01
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48973
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20449)
04.09.2020 01:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.