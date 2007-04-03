osafly написав:Поздравляю всех с проносом.Сейчас амеры и китайцы глаза продерут и спустят вообще это все в унитаз.Какой сегодня повод для слива??Золото на 9 пипсов упало?? Или чтоб вырости на 20К,нужно его в пол укатать как следует??(кстати такие верующие еще остались)??Но времени нет,на носу американские выборы,скорый крах фонды и нужно все делать либо быстро,либо это Finita La Comedia сезона 2020г Почти все альты успели отстрелять...Ну почти все..Пройдемся по всему теперь катком
Это фейковый слив. Тезер с бирж никуда не девается, что в 2017 говорил, что сейчас это говорю. Уже почти 14 млрд штук и ежедневно по 100-200 лямов нового печатают.
osafly написав:Поздравляю всех с проносом.Сейчас амеры и китайцы глаза продерут и спустят вообще это все в унитаз.Какой сегодня повод для слива??Золото на 9 пипсов упало?? Или чтоб вырости на 20К,нужно его в пол укатать как следует??(кстати такие верующие еще остались)??Но времени нет,на носу американские выборы,скорый крах фонды и нужно все делать либо быстро,либо это Finita La Comedia сезона 2020г Почти все альты успели отстрелять...Ну почти все..Пройдемся по всему теперь катком
Это фейковый слив. Тезер с бирж никуда не девается, что в 2017 говорил, что сейчас это говорю. Уже почти 14 млрд штук и ежедневно по 100-200 лямов нового печатают.
Перераспределятся монеты по карманам и дальше пойдут на 20к.
Не будет никаких 20К в этом году...Выпустить всю ораву неудачников застрявших на тех уровнях???Зачем??Смысл вообще гнать кардинально цену вверх?? Можно успешно лошить хомяков катая туда-сюда от 12-14 до 9 и ниже...Собирая серпом стопы в обе стороны.Сегодня какой улов по стопам + к вчерашнему??
Еще одна криптобиржа Digital Securities Exchange (DSX) канула в Лету вместе с деньгами клиентов. Площадка была тесно связана с платежным сервисом ePayments, который закрылся из-за претензий регулятора Великобритании (FCA). Средства клиентов в нем оказались заморожены
Сегодня просто праздник какой то..Фонда ухнула,золото шатающейся походкой и держась за стену,спускается по лестнице,биток вошел в двухдневный запой,пардон-пике!Биржи глючат,другие банкротятся!Алилуйя!Да здравствует хаос!