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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1976197719781979

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:26

  Кучинелли написав:

Под 10900 постояли и решили - вверх.вверх сходили. теперь след загадка.Снизу гэп на 9600. сверху растяжение 5й волны до 11800-12500.каждый выбирает своё...


Ну вот и решили загадку - сначала сходили почти на 12500, а затем и гэп закрыли. Какие дальше будут думки? По уму конечно должны держать 9800-10250, следующая поддержка будет уже у 8900-9100.
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 04 вер, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:27

  andrein написав:
  andrein написав:Сыпятся сигнальные транзакции 0.00000777. Раньше это означало хороший дамп на пару тысяч вниз. Сейчас тишина, странно все это.


Аллах Акбар ! Ещё работают сигналы ! :)


Если не ошибаюсь Вы постили про эти трансакции ещё в июле. Рано или поздно коррекция должна была пройти.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:43

lrs7719
ашибаетесь, жмите на якорёк перед ником.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:09

  чик написав:lrs7719
ашибаетесь, жмите на якорёк перед ником.




"Додано: Вів 28 лип, 2020 00:12
osafly написав:
andrein написав:
Ещё одна сигнальная транза 0.0001. Раньше это означало сильное движение или глобальную смену тренда. Проверим как оно сейчас будет.


А можно поинтересоваться,где можно информацию по данным транзакциям поглядеть?Ссылкой не поделитесь?Вы насколько помню не раз оказывались правы в предвериях движухи.Можно в личку.Спасибо.

Тут смотрю этот пейджер

https://www.blockchain.com/btc/address/ ... rHGW9sb6uF"

С этого времени биток болтался в коридоре 11-12.3 К при том что его трижды откупали. И в четвёртый раз наконец то пролили.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:38

lrs7719
я ж не утверждаю, шо это всегда срабатывает, но последний пост был 29августа - чел регулярно сообщает о подобных транзакциях...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:13

  чик написав:lrs7719
я ж не утверждаю, шо это всегда срабатывает, но последний пост был 29августа - чел регулярно сообщает о подобных транзакциях...


Ну так я ж и не спорю, что в этот раз сработал. Но коррекция назрела и перезрела, в августе уже трижды собирались, и совсем уж жёстко собрались 25.08 - но выкупили.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:54

Хорошая вероятность, что сегодня фонда тоже будет очень красная, тогда деда выше 10к не удержат.
phantom_systems
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