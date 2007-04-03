Ну вот и решили загадку - сначала сходили почти на 12500, а затем и гэп закрыли. Какие дальше будут думки? По уму конечно должны держать 9800-10250, следующая поддержка будет уже у 8900-9100.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:26
Ну вот и решили загадку - сначала сходили почти на 12500, а затем и гэп закрыли. Какие дальше будут думки? По уму конечно должны держать 9800-10250, следующая поддержка будет уже у 8900-9100.
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 04 вер, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:27
Если не ошибаюсь Вы постили про эти трансакции ещё в июле. Рано или поздно коррекция должна была пройти.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:43
lrs7719
ашибаетесь, жмите на якорёк перед ником.
а шо делать?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:09
"Додано: Вів 28 лип, 2020 00:12
osafly написав:
andrein написав:
Ещё одна сигнальная транза 0.0001. Раньше это означало сильное движение или глобальную смену тренда. Проверим как оно сейчас будет.
А можно поинтересоваться,где можно информацию по данным транзакциям поглядеть?Ссылкой не поделитесь?Вы насколько помню не раз оказывались правы в предвериях движухи.Можно в личку.Спасибо.
Тут смотрю этот пейджер
С этого времени биток болтался в коридоре 11-12.3 К при том что его трижды откупали. И в четвёртый раз наконец то пролили.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:38
lrs7719
я ж не утверждаю, шо это всегда срабатывает, но последний пост был 29августа - чел регулярно сообщает о подобных транзакциях...
а шо делать?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:13
Ну так я ж и не спорю, что в этот раз сработал. Но коррекция назрела и перезрела, в августе уже трижды собирались, и совсем уж жёстко собрались 25.08 - но выкупили.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:54
Хорошая вероятность, что сегодня фонда тоже будет очень красная, тогда деда выше 10к не удержат.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:23
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Илья сегодня фигурки занятные рисовал на графике, но не весел, бычий тренд не сбылся.
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