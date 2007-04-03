RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1976197719781979

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:26

  Кучинелли написав:

Под 10900 постояли и решили - вверх.вверх сходили. теперь след загадка.Снизу гэп на 9600. сверху растяжение 5й волны до 11800-12500.каждый выбирает своё...


Ну вот и решили загадку - сначала сходили почти на 12500, а затем и гэп закрыли. Какие дальше будут думки? По уму конечно должны держать 9800-10250, следующая поддержка будет уже у 8900-9100.
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 04 вер, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 13.07.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:27

  andrein написав:
  andrein написав:Сыпятся сигнальные транзакции 0.00000777. Раньше это означало хороший дамп на пару тысяч вниз. Сейчас тишина, странно все это.


Аллах Акбар ! Ещё работают сигналы ! :)


Если не ошибаюсь Вы постили про эти трансакции ещё в июле. Рано или поздно коррекция должна была пройти.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 13.07.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:43

lrs7719
ашибаетесь, жмите на якорёк перед ником.
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6139
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4769 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:09

  чик написав:lrs7719
ашибаетесь, жмите на якорёк перед ником.




"Додано: Вів 28 лип, 2020 00:12
osafly написав:
andrein написав:
Ещё одна сигнальная транза 0.0001. Раньше это означало сильное движение или глобальную смену тренда. Проверим как оно сейчас будет.


А можно поинтересоваться,где можно информацию по данным транзакциям поглядеть?Ссылкой не поделитесь?Вы насколько помню не раз оказывались правы в предвериях движухи.Можно в личку.Спасибо.

Тут смотрю этот пейджер

https://www.blockchain.com/btc/address/ ... rHGW9sb6uF"

С этого времени биток болтался в коридоре 11-12.3 К при том что его трижды откупали. И в четвёртый раз наконец то пролили.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 13.07.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:38

lrs7719
я ж не утверждаю, шо это всегда срабатывает, но последний пост был 29августа - чел регулярно сообщает о подобных транзакциях...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6139
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4769 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:13

  чик написав:lrs7719
я ж не утверждаю, шо это всегда срабатывает, но последний пост был 29августа - чел регулярно сообщает о подобных транзакциях...


Ну так я ж и не спорю, что в этот раз сработал. Но коррекция назрела и перезрела, в августе уже трижды собирались, и совсем уж жёстко собрались 25.08 - но выкупили.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 13.07.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:54

Хорошая вероятность, что сегодня фонда тоже будет очень красная, тогда деда выше 10к не удержат.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:23

  phantom_systems написав:Хорошая вероятность, что сегодня фонда тоже будет очень красная, тогда деда выше 10к не удержат.


Тогда лететь до 9К и ниже.
Кстати, индекс жадности уже 40, вчера был 79. Научили людей за 2 года.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 13.07.16
Подякував: 331 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Илья сегодня фигурки занятные рисовал на графике, но не весел, бычий тренд не сбылся.
Kriptogedon
 
Повідомлень: 44
З нами з: 18.09.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:56

  Kriptogedon написав:Илья сегодня фигурки занятные рисовал на графике, но не весел, бычий тренд не сбылся.


Маржин дал нормальный расклад на то,что скорее всего будет дальше и последнее время,оказывается частенько прав,прям как в воду глядит...Катя вчера,откровенную ...уйню морозила,в то время,когда рынок уже летел вниз
Байки о походе на 20К,становятся откровенно странными.Мне бы такую уверенность!Если обвалили сейчас,вернее...если обвалят окончательно,пока еще назовем это коррекцией,в моем понимании обвал,если провалят ниже 9К...Я не знаю,когда там тогда уже случится рост до 14+,ибо весь мир с его акциями,активами,ковидом-медленно,но уверенно погружается в ж...Вряд ли это будет осень образца 2017г
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 29.05.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1976197719781979
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6321, 6322, 6323
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
63228 192344222
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 19:09
Patrick
Валютный рынок в мире 1 ... 719, 720, 721
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7207 1639763
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 19:04
Ethereum
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48984
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.