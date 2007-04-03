Ну вот и решили загадку - сначала сходили почти на 12500, а затем и гэп закрыли. Какие дальше будут думки? По уму конечно должны держать 9800-10250, следующая поддержка будет уже у 8900-9100.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:26
Ну вот и решили загадку - сначала сходили почти на 12500, а затем и гэп закрыли. Какие дальше будут думки? По уму конечно должны держать 9800-10250, следующая поддержка будет уже у 8900-9100.
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 04 вер, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:27
Если не ошибаюсь Вы постили про эти трансакции ещё в июле. Рано или поздно коррекция должна была пройти.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:43
lrs7719
ашибаетесь, жмите на якорёк перед ником.
а шо делать?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:09
"Додано: Вів 28 лип, 2020 00:12
osafly написав:
andrein написав:
Ещё одна сигнальная транза 0.0001. Раньше это означало сильное движение или глобальную смену тренда. Проверим как оно сейчас будет.
А можно поинтересоваться,где можно информацию по данным транзакциям поглядеть?Ссылкой не поделитесь?Вы насколько помню не раз оказывались правы в предвериях движухи.Можно в личку.Спасибо.
Тут смотрю этот пейджер
С этого времени биток болтался в коридоре 11-12.3 К при том что его трижды откупали. И в четвёртый раз наконец то пролили.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:38
lrs7719
я ж не утверждаю, шо это всегда срабатывает, но последний пост был 29августа - чел регулярно сообщает о подобных транзакциях...
а шо делать?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:13
Ну так я ж и не спорю, что в этот раз сработал. Но коррекция назрела и перезрела, в августе уже трижды собирались, и совсем уж жёстко собрались 25.08 - но выкупили.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:54
Хорошая вероятность, что сегодня фонда тоже будет очень красная, тогда деда выше 10к не удержат.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:23
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Илья сегодня фигурки занятные рисовал на графике, но не весел, бычий тренд не сбылся.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:56
Маржин дал нормальный расклад на то,что скорее всего будет дальше и последнее время,оказывается частенько прав,прям как в воду глядит...Катя вчера,откровенную ...уйню морозила,в то время,когда рынок уже летел вниз
Байки о походе на 20К,становятся откровенно странными.Мне бы такую уверенность!Если обвалили сейчас,вернее...если обвалят окончательно,пока еще назовем это коррекцией,в моем понимании обвал,если провалят ниже 9К...Я не знаю,когда там тогда уже случится рост до 14+,ибо весь мир с его акциями,активами,ковидом-медленно,но уверенно погружается в ж...Вряд ли это будет осень образца 2017г
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