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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1977197819791980

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:33

там пирамидки сильно проседают, интересно хайп YFI и YFII закончился, или еще можно будет поиграть в казино, как думаете?
spacemachine
 
Повідомлень: 26
З нами з: 27.06.19
Подякував: 1 раз.
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  #<1 ... 1977197819791980
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