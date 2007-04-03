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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 вер, 2020 16:33
там пирамидки сильно проседают, интересно хайп YFI и YFII закончился, или еще можно будет поиграть в казино, как думаете?
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spacemachine
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Додано: Суб 05 вер, 2020 19:11
Биток по 10к - это халява. В Тезер деньги заливают дальше (уже 14 млрд штук на сегодня). Поход на 20к никто не отменял. Лишних пассажиров высадили, кто не в теме.
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Zebra
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Додано: Суб 05 вер, 2020 19:53
Zebra написав:
Биток по 10к - это халява. В Тезер деньги заливают дальше (уже 14 млрд штук на сегодня). Поход на 20к никто не отменял. Лишних пассажиров высадили, кто не в теме.
Тезер можно напечатать сколько хочешь, но майнерам и биржам нужны реальные USD. Что толку будет , если весь биток скупят за тезер и цену загонят на 50к, если за реальные USD он по такой цене никому не нужен будет ?
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andrein
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Додано: Суб 05 вер, 2020 19:59
andrein написав: Zebra написав:
Биток по 10к - это халява. В Тезер деньги заливают дальше (уже 14 млрд штук на сегодня). Поход на 20к никто не отменял. Лишних пассажиров высадили, кто не в теме.
Тезер можно напечатать сколько хочешь, но майнерам и биржам нужны реальные USD. Что толку будет , если весь биток скупят за тезер и цену загонят на 50к, если за реальные USD он по такой цене никому не нужен будет ?
В тезер вливают реальные деньги азиаты, форклог об этом кажется писал.
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Zebra
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