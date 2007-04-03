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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 вер, 2020 16:33
там пирамидки сильно проседают, интересно хайп YFI и YFII закончился, или еще можно будет поиграть в казино, как думаете?
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spacemachine
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Додано: Суб 05 вер, 2020 19:11
Биток по 10к - это халява. В Тезер деньги заливают дальше (уже 14 млрд штук на сегодня). Поход на 20к никто не отменял. Лишних пассажиров высадили, кто не в теме.
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Zebra
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Додано: Суб 05 вер, 2020 19:53
Zebra написав:
Биток по 10к - это халява. В Тезер деньги заливают дальше (уже 14 млрд штук на сегодня). Поход на 20к никто не отменял. Лишних пассажиров высадили, кто не в теме.
Тезер можно напечатать сколько хочешь, но майнерам и биржам нужны реальные USD. Что толку будет , если весь биток скупят за тезер и цену загонят на 50к, если за реальные USD он по такой цене никому не нужен будет ?
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andrein
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Додано: Суб 05 вер, 2020 19:59
andrein написав: Zebra написав:
Биток по 10к - это халява. В Тезер деньги заливают дальше (уже 14 млрд штук на сегодня). Поход на 20к никто не отменял. Лишних пассажиров высадили, кто не в теме.
Тезер можно напечатать сколько хочешь, но майнерам и биржам нужны реальные USD. Что толку будет , если весь биток скупят за тезер и цену загонят на 50к, если за реальные USD он по такой цене никому не нужен будет ?
В тезер вливают реальные деньги азиаты, форклог об этом кажется писал.
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Zebra
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Додано: Суб 05 вер, 2020 22:06
Ой цирк на дроти. Хомки со страху пытались продавить биток ниже 10к, не понимая, что у них будет еще миллион возможностей его продать и по 10к, и по 11-12 и даже за 20к, если потерпят.
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Zebra
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Додано: Суб 05 вер, 2020 22:23
Zebra написав:
Ой цирк на дроти. Хомки со страху пытались продавить биток ниже 10к, не понимая, что у них будет еще миллион возможностей его продать и по 10к, и по 11-12 и даже за 20к, если потерпят.
Зебра, як дуже часто => кумедний
розкажи, як визначив % хом'яків серед сьогоднішніх ведмедів? лол
Востаннє редагувалось TylerTruman_
в Суб 05 вер, 2020 22:25, всього редагувалось 2 разів.
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TylerTruman_
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Додано: Суб 05 вер, 2020 22:23
Zebra написав:
Ой цирк на дроти. Хомки со страху пытались продавить биток ниже 10к, не понимая, что у них будет еще миллион возможностей его продать и по 10к, и по 11-12 и даже за 20к, если потерпят.
Зебра,я уважаю ваше мнение как человека бывалого и знающего.Но если вдруг ливанут фонду,как ее слили в марте,от битка,останется мокрое место,а от альтов вообще-дымка..А сейчас,поводов слить более чем достаточно.Американские выборы,ж...с экономикой..И Доу Джонс сейчас 29000 мать его пунктов,ах...нный пузырь...Весной ее ливанули с 22 на 18+ если не ошибаюсь...Ну где то так..И что было с криптой??Все может закончиться не 20К,а сливом на 8,если не ниже и потом ползущим восстановлением на прежние 12 в лучшем случае.Следующая неделя будет как лакмусовая бумажка..Или начнет восстанавливаться,или нырнет конкретно.Да уже нырнуло шо пипец...На Линк,кардано,КЭШ-смотреть страшно..2К(20%) потерял биткоин и по 50% альты...Звездец разрыв
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osafly
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Додано: Суб 05 вер, 2020 22:31
osafly написав: Zebra написав:
Ой цирк на дроти. Хомки со страху пытались продавить биток ниже 10к, не понимая, что у них будет еще миллион возможностей его продать и по 10к, и по 11-12 и даже за 20к, если потерпят.
Зебра,я уважаю ваше мнение как человека бывалого и знающего.Но если вдруг ливанут фонду,как ее слили в марте,от битка,останется мокрое место,а от альтов вообще-дымка..А сейчас,поводов слить более чем достаточно.Американские выборы,ж...с экономикой..И Доу Джонс сейчас 29000 мать его пунктов,ах...нный пузырь...Весной ее ливанули с 22 на 18+ если не ошибаюсь...Ну где то так..И что было с криптой??Все может закончиться не 20К,а сливом на 8,если не ниже и потом ползущим восстановлением на прежние 12 в лучшем случае.Следующая неделя будет как лакмусовая бумажка..Или начнет восстанавливаться,или нырнет конкретно.Да уже нырнуло шо пипец...На Линк,кардано,КЭШ-смотреть страшно..2К(20%) потерял биткоин и по 50% альты...Звездец разрыв
якщо рівнятися на фонду по аналогії із 2008 роком, то саме веселе буде після вступу Байдена в повноваження президента, хоча статистично на фонді жовтень вважається самим ведмежим місяцем ...
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TylerTruman_
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Додано: Суб 05 вер, 2020 22:42
osafly написав: Zebra написав:
Ой цирк на дроти. Хомки со страху пытались продавить биток ниже 10к, не понимая, что у них будет еще миллион возможностей его продать и по 10к, и по 11-12 и даже за 20к, если потерпят.
Зебра,я уважаю ваше мнение как человека бывалого и знающего.Но если вдруг ливанут фонду,как ее слили в марте,от битка,останется мокрое место,а от альтов вообще-дымка..А сейчас,поводов слить более чем достаточно.Американские выборы,ж...с экономикой..И Доу Джонс сейчас 29000 мать его пунктов,ах...нный пузырь...Весной ее ливанули с 22 на 18+ если не ошибаюсь...Ну где то так..И что было с криптой??Все может закончиться не 20К,а сливом на 8,если не ниже и потом ползущим восстановлением на прежние 12 в лучшем случае.Следующая неделя будет как лакмусовая бумажка..Или начнет восстанавливаться,или нырнет конкретно.Да уже нырнуло шо пипец...На Линк,кардано,КЭШ-смотреть страшно..2К(20%) потерял биткоин и по 50% альты...Звездец разрыв
Фонда то такое. Но биток сливать то зачем. Он всегда вернется на 10к. И даже сходит на 20к. Еще год назад битка ежедневно добывали на $18 млн в день. Сейчас на $9 млн в день. Перепуганные хомки дольют и полетит он стрелой вверх. 2017 год плавали знаем.
Я еще понимаю сливать эфир и овнокоины. Ну ладно, мое дело скальпить, а сегодня для этого возможностей хоть отбавляй. Плодотворный денек выдался. Но еще не вечер
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Zebra
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