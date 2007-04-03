Zebra написав:osafly написав:
Зебра,я уважаю ваше мнение как человека бывалого и знающего.Но если вдруг ливанут фонду,как ее слили в марте,от битка,останется мокрое место,а от альтов вообще-дымка..А сейчас,поводов слить более чем достаточно.Американские выборы,ж...с экономикой..И Доу Джонс сейчас 29000 мать его пунктов,ах...нный пузырь...Весной ее ливанули с 22 на 18+ если не ошибаюсь...Ну где то так..И что было с криптой??Все может закончиться не 20К,а сливом на 8,если не ниже и потом ползущим восстановлением на прежние 12 в лучшем случае.Следующая неделя будет как лакмусовая бумажка..Или начнет восстанавливаться,или нырнет конкретно.Да уже нырнуло шо пипец...На Линк,кардано,КЭШ-смотреть страшно..2К(20%) потерял биткоин и по 50% альты...Звездец разрыв
Фонда то такое.[b] Но биток сливать то зачем. Он всегда вернется на 10к. И даже сходит на 20к. Еще год назад битка ежедневно добывали на $18 млн в день. Сейчас на $9 млн в день. Перепуганные хомки дольют и полетит он стрелой вверх. 2017 год плавали знаем.
Я еще понимаю сливать эфир и овнокоины. Ну ладно, мое дело скальпить, а сегодня для этого возможностей хоть отбавляй. Плодотворный денек выдался. Но еще не вечер
особливо нижче 6к навіщо декому нервово зливати? він же повинен був сходити на 10к, торгуй на профіт в дідові, все просто і логічно, якби ...