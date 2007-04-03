RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1978197919801981

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:56

  Zebra написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:Ой цирк на дроти. Хомки со страху пытались продавить биток ниже 10к, не понимая, что у них будет еще миллион возможностей его продать и по 10к, и по 11-12 и даже за 20к, если потерпят.


Зебра,я уважаю ваше мнение как человека бывалого и знающего.Но если вдруг ливанут фонду,как ее слили в марте,от битка,останется мокрое место,а от альтов вообще-дымка..А сейчас,поводов слить более чем достаточно.Американские выборы,ж...с экономикой..И Доу Джонс сейчас 29000 мать его пунктов,ах...нный пузырь...Весной ее ливанули с 22 на 18+ если не ошибаюсь...Ну где то так..И что было с криптой??Все может закончиться не 20К,а сливом на 8,если не ниже и потом ползущим восстановлением на прежние 12 в лучшем случае.Следующая неделя будет как лакмусовая бумажка..Или начнет восстанавливаться,или нырнет конкретно.Да уже нырнуло шо пипец...На Линк,кардано,КЭШ-смотреть страшно..2К(20%) потерял биткоин и по 50% альты...Звездец разрыв

Фонда то такое.[b] Но биток сливать то зачем. Он всегда вернется на 10к. И даже сходит на 20к. Еще год назад битка ежедневно добывали на $18 млн в день. Сейчас на $9 млн в день. Перепуганные хомки дольют и полетит он стрелой вверх. 2017 год плавали знаем.

Я еще понимаю сливать эфир и овнокоины. Ну ладно, мое дело скальпить, а сегодня для этого возможностей хоть отбавляй. Плодотворный денек выдался. Но еще не вечер 8)

особливо нижче 6к навіщо декому нервово зливати? :mrgreen: він же повинен був сходити на 10к, торгуй на профіт в дідові, все просто і логічно, якби ...
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:59

  TylerTruman_ написав:особливо нижче 6к навіщо декому нервово зливати? :mrgreen: він же повинен був сходити на 10к, торгуй на профіт в дідові, все просто і логічно, якби ...

Дід низьковолатильний. Скальп ефіра сьогодні цілий день. Качельки дозволяють непогано заробити. Цієї ночі може бути фінальний пролив гравців з Азії як проснуться. Але це не точно.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8817
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1001 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 23:51

  Zebra написав:
  andrein написав:
  Zebra написав:Биток по 10к - это халява. В Тезер деньги заливают дальше (уже 14 млрд штук на сегодня). Поход на 20к никто не отменял. Лишних пассажиров высадили, кто не в теме.


Тезер можно напечатать сколько хочешь, но майнерам и биржам нужны реальные USD. Что толку будет , если весь биток скупят за тезер и цену загонят на 50к, если за реальные USD он по такой цене никому не нужен будет ?

В тезер вливают реальные деньги азиаты, форклог об этом кажется писал.

может просто пацаны переходят со скрила на Тезер и он им нужен для расчетов и хранения
J
 
Повідомлень: 4917
З нами з: 19.01.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 01:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Есть пробитие 10-ки в низ. Зебра, какие предположения на ближайшую неделю, вверх или вниз?
Diman
 
Повідомлень: 513
З нами з: 11.07.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 02:02

  Diman написав:Есть пробитие 10-ки в низ. Зебра, какие предположения на ближайшую неделю, вверх или вниз?

Що ви хочете почути від інтрадейного торгаша?
Йому пох на ваші довгі чи короткі позиції, він лягає спати у доларах.
ib_investor
 
Повідомлень: 103
З нами з: 27.04.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 02:04

  Diman написав:Есть пробитие 10-ки в низ. Зебра, какие предположения на ближайшую неделю, вверх или вниз?

от 10к отстрелит вверх.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8817
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1001 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:23

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:особливо нижче 6к навіщо декому нервово зливати? :mrgreen: він же повинен був сходити на 10к, торгуй на профіт в дідові, все просто і логічно, якби ...

Дід низьковолатильний. Скальп ефіра сьогодні цілий день. Качельки дозволяють непогано заробити. Цієї ночі може бути фінальний пролив гравців з Азії як проснуться. Але це не точно.

зістрибнув "скальпер-качеліст":) ... 10к все ще залізобетонне дно? по якихось позиціях зробив солодкі точки входу?
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:35

сміхота :) чувак замутивший @sushiswap продав свої токени SUSHI, далі буде типу займатися технічною реалізацією, порівнює себе із Чарлі Лі, ... в народа дуже підгоріло, а деякі хом'яки навіть погрожували оголосити баунті на нього =) побажаємо щасливої міграції суші-шефу!

https://mobile.twitter.com/NomiChef/sta ... 4956920833
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1978197919801981
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6329, 6330, 6331
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
63308 192371387
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 12:15
Diman
Валютный рынок в мире 1 ... 719, 720, 721
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7209 1641110
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 01:06
Ethereum
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 49000
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17075)
06.09.2020 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.