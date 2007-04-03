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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1979198019811982

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 162
1) дно вже було пройдено
27%
44
2) не нижче 3500
12%
19
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
2%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
56
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 13:46

За даними провідної аналітичної блокчейн компанії The Chainalysis, в Україні найбільше застосувань віртуальних активів населенням у світі.

https://thedigital.gov.ua/news/ukraina- ... iptovalyut
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:07

  Dr_English написав:TylerTruman_ Прошу Вас писати з повагою до шановного коментатора "Zebra". Ваш стиль, тон, менера письма неприемнi та неприйнятнi.

давайте без розказу, що мені писати,як добавити в ігнор (недруги) повинні розібратися :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:07

[/quote] Що ви хочете почути від інтрадейного торгаша?[/quote] Це вже хамство по вiдношенню до шановного коментатора "Zebra".
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:13

  osafly написав:
Тайлер,Ваши конкретные прогнозы??Только нормальным,адекватным языком,без черчения всякой ...рни..Вы чертежник что ли?? Падение на 9??Рост выше к вершинам?? Слив ниже 9??Много букаф,но конкретики 0 в Ваших словах,кроме какого то идиотского стебания с человека,чьи прогнозы сбывались гораздо чаще,чем Ваши сюрреалистичные каракули..

Л - логіка. Яка тобі різниця до моєї думки, якщо в тебе таке відношення до ТА? Можеш не відповідати, випий краще валеріани і добав мене в ігнор :roll: а чи влаштовувати стьоб над полосатим вангою - це моя справа, аналогічно як і твоя, яким чином тобі спілкуватися із Кучинеллі.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:19

  ib_investor написав:
  Diman написав:Есть пробитие 10-ки в низ. Зебра, какие предположения на ближайшую неделю, вверх или вниз?

Що ви хочете почути від інтрадейного торгаша?
Йому пох на ваші довгі чи короткі позиції, він лягає спати у доларах.

ваші твердження не зовсім вірні, не знаю, як в нього там зі скальпінгом справи, але тут він багаторазово відписувавс по трейдам із переносом на наступний день (тобто качельним)
TylerTruman_
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