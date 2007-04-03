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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 вер, 2020 13:46
За даними провідної аналітичної блокчейн компанії The Chainalysis, в Україні найбільше застосувань віртуальних активів населенням у світі.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 06 вер, 2020 14:07
Додано: Нед 06 вер, 2020 14:07
[/quote] Що ви хочете почути від інтрадейного торгаша?[/quote] Це вже хамство по вiдношенню до шановного коментатора "Zebra".
Додано: Нед 06 вер, 2020 14:13
Л - логіка. Яка тобі різниця до моєї думки, якщо в тебе таке відношення до ТА? Можеш не відповідати, випий краще валеріани і добав мене в ігнор а чи влаштовувати стьоб над полосатим вангою - це моя справа, аналогічно як і твоя, яким чином тобі спілкуватися із Кучинеллі.
Додано: Нед 06 вер, 2020 14:19
ваші твердження не зовсім вірні, не знаю, як в нього там зі скальпінгом справи, але тут він багаторазово відписувавс по трейдам із переносом на наступний день (тобто качельним)
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