osafly написав: Тайлер,Ваши конкретные прогнозы??Только нормальным,адекватным языком,без черчения всякой ...рни..Вы чертежник что ли?? Падение на 9??Рост выше к вершинам?? Слив ниже 9??Много букаф,но конкретики 0 в Ваших словах,кроме какого то идиотского стебания с человека,чьи прогнозы сбывались гораздо чаще,чем Ваши сюрреалистичные каракули..
Л - логіка. Яка тобі різниця до моєї думки, якщо в тебе таке відношення до ТА? Можеш не відповідати, випий краще валеріани і добав мене в ігнор а чи влаштовувати стьоб над полосатим вангою - це моя справа, аналогічно як і твоя, яким чином тобі спілкуватися із Кучинеллі.
по очікуванням, можемо отримати локальний відкат на наступному тижні, із супротиву розглядую трендову в р-ні 10,5-10,6к і рівень 11125, ... але глобально - похід в корекцію, рівні 8к і 6к відповідно глибина оної, ... якщо глобально шукати паралелі із фондою, ріст сп500 із початку 2018 на місячному ТФ із чітким ведмежим дівером
osafly написав: Тайлер,Ваши конкретные прогнозы??Только нормальным,адекватным языком,без черчения всякой ...рни..Вы чертежник что ли?? Падение на 9??Рост выше к вершинам?? Слив ниже 9??Много букаф,но конкретики 0 в Ваших словах,кроме какого то идиотского стебания с человека,чьи прогнозы сбывались гораздо чаще,чем Ваши сюрреалистичные каракули..
Л - логіка. Яка тобі різниця до моєї думки, якщо в тебе таке відношення до ТА? Можеш не відповідати, випий краще валеріани і добав мене в ігнор а чи влаштовувати стьоб над полосатим вангою - це моя справа, аналогічно як і твоя, яким чином тобі спілкуватися із Кучинеллі.
Ты бы не тыкал незнакомым людям для начала и поучился бы манерам...Хамство никогда никому на пользу не шло..Или ты из леса с циркулем выбежал и незнаешь куда его себе вставить??? Мне валерианка не нужна,лучше сам попроси у коллеги галоперидола!
osafly написав: Тайлер,Ваши конкретные прогнозы??Только нормальным,адекватным языком,без черчения всякой ...рни..Вы чертежник что ли?? Падение на 9??Рост выше к вершинам?? Слив ниже 9??Много букаф,но конкретики 0 в Ваших словах,кроме какого то идиотского стебания с человека,чьи прогнозы сбывались гораздо чаще,чем Ваши сюрреалистичные каракули..
Л - логіка. Яка тобі різниця до моєї думки, якщо в тебе таке відношення до ТА? Можеш не відповідати, випий краще валеріани і добав мене в ігнор а чи влаштовувати стьоб над полосатим вангою - це моя справа, аналогічно як і твоя, яким чином тобі спілкуватися із Кучинеллі.
Ты бы не тыкал незнакомым людям для начала и поучился бы манерам...Хамство никогда никому на пользу не шло..Или ты из леса с циркулем выбежал и незнаешь куда его себе вставить??? Мне валерианка не нужна,лучше сам попроси у коллеги галоперидола!
ок, не хочеш додати в ігнош, то і не треба, а я буду від тебе чекати чергового епічного висєра на активному двіжові крипти